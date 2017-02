Andrè Greipel brucia Degenkolb al fotofinish nella penultima tappa, Roglic leader

Davvero appassionante l’epilogo della penultima frazione della Volta ao Algarve 2017, breve corsa a tappe in terra portoghese che riunisce però grandi campioni come il trionfatore odierno Andrè Greipel (Lotto Soudal), il cui colpo di reni in prossimità del traguardo si è rivelato fondamentale per assegnarli la vittoria allo sprint davanti al connazionale John Degenkolb (Trek-Segafredo) e a Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo). La volata è stata lanciata proprio dalla Trek intorno ai 300 metri dall’arrivo, ma il campione della Sanremo e Roubaix 2015 ha dimostrato ancora una volta perché viene unanimemente considerato come uno dei migliori velocisti del panorama internazionale.

Alle loro spalle si colloca il francese Arnaud Dèmare (FDJ), mentre ci si aspettava certamente qualcosina di più da Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), incapace di reggere il ritmo degli avversari e costretto ad alzare bandiera bianca quando mancavano ancora 100 metri allo striscione del traguardo. Il colombiano ha concluso in settima piazza scavalcato da Jasper Stuyven e soprattutto dal nostro Andrea Pasqualon, migliore degli azzurri al sesto posto conclusivo. A completare la Top 10 ci pensano Nacer Bouhanni (Cofidis), anche lui autore di una performance sottotono, Michael Schwarzmann (Bora) e Edvald Boasson Hagen in forza alla Dimension Data.

Nessuna variazione in classifica generale con lo sloveno Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) che conserva il primato davanti a Michal Kwiatkowski (Sky) e Jonathan Castroviejo (Movistar), mentre Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira) si trova in decima posizione staccato di 1’56” dal leader. Domani è in programma l’ultima tappa Loulè-Alto do Malhao lunga 179.2 km, con l’ascesa finale che deciderà le sorti della corsa portoghese.