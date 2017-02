A Tim Wellens l’ultima tappa, Valverde arriva a 100 vittorie in carriera

Fuga vincente nella quinta e ultima tappa della Vuelta a Andalucia: il belga Tim Wellens ha raccolto il terzo successo stagionale, risultando il più veloce nella volata che ha risolto la contesa. Wellens ha attaccato sin dai primi chilometri con i compagni d’avventura e il gruppo ha concesso un vantaggio sufficiente per arrivare al traguardo: l’atleta della Lotto Soudal ha preceduto in volata sul traguardo di Coìn (Malaga), 151 chilometri dopo la partenza da Setenil de las Bodegas (Cádiz), l’australiano Simon Clarke (Cannondale-Drapac) e il belga Victor Campenaerts (LottoNL-Jumbo), che hanno completato il podio.

A seguire Paterski (CCC Sprandi Polkowice), Novak (Bahrain Merida) e Van Der Lijke (Roompot – Nederlandse Loterij), mentre Minnaard (Wanty – Groupe Gobert) si era staccato in precedenza e ha chiuso settimo. Lo spagnolo Hector Saez (Caja Rural Seguros) ha regolato il gruppo a 1’45” dai fuggitivi con Ivan Garcia (Bahrain Merida) e Hofstetter (Cofidis) a completare la top 10 di tappa alle sue spalle.

Festa grande anche in casa Movistar e in particolare per Alejandro Valverde, che ha conquistato la classifica generale della breve corsa a tappe spagnola per la quinta volta. Con oggi, lo spagnolo è salito anche a quota 100 successi in carriera: voglia di fermarsi? Da quello che si è visto in questa prima parte di stagione no. Alberto Contador (Trek-Segafredo) si è accontentato della seconda posizione con un secondo di ritardo, mentre Thibaut Pinot (FDJ) ha chiuso terzo. Quinta posizione per Diego Rosa (Team Sky), il migliore degli italiani.