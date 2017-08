Vuelta a Burgos: Matteo Trentin vince nel giorno del suo compleanno

Seconda tappa alla Vuelta a Burgos 2017: i 153 chilometri da Ona a Belorado hanno visto imporsi allo sprint l’azzurro Matteo Trentin che si regala una splendida vittoria per il suo ventottesimo compleanno. Partendo da favorito l’atleta della Quick-Step Floors non ha pagato la pressione andando a trionfare nettamente in volata. Ben sette uomini hanno provato ad andare in fuga nelle prime fasi di gara: King, Más, Pichot, Osorio, D.Diaz, Van Ginneken e Salas. Un distacco troppo risicato da parte di Van Ginneken in classifica generale (vicinissimo a Landa, a soli 7” di ritardo) ha fatto sì che il Team Sky gestisse al meglio la situazione pur di non perdere la maglia di leader.

Negli ultimi 20 chilometri si sono messe poi a guidare il gruppo anche le compagini dei velocisti che sono andate praticamente a chiudere il buco. Volata organizzata al meglio dalla Quick-Step Floors che ha lanciato Matteo Trentin a 200 metri dal traguardo: il trentino non ha sbagliato nulla trionfando senza particolari problemi. Battuti Adam Blythe (Aqua Blue Sport) e Tim Ariesen (Roompot). Quinto Pierpaolo De Negri (Nippo Vini Fantini).