Rui Costa batte tutti ad Alto Colorado. Decimo Vincenzo Nibali

Il tappone di montagna della Vuelta a San Juan, con arrivo in salita ad Alto Colorado va ad un portoghese: è l’ex campione del mondo Alberto Rui Costa a giungere sul traguardo a braccia alzate. Prima vittoria della storia per il nuovo team del lusitano: l’UAE Abu Dhabi, nato quest’anno. Grandissimo ritmo sull’ascesa conclusiva da parte del vincitore di Firenze 2013, con l’ultimo a cedere che è stato il colombiano Rodolfo Torres (Androni – Sidermec) all’ultimo chilometro. 3” di ritardo per lui.

Si piazza al terzo posto Ricardo Escuela (Agrupacion Virgen De Fatima), davanti Oscar Sevilla (Medellin – Inder) e Bauke Mollema (Trek – Segafredo) tutti sulla decina di secondi di distacco. L’olandese Mollema però può consolarsi con la maglia di leader della classifica generale. Leggera delusione per Vincenzo Nibali: il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, in maglia Bahrein-Merida, è il migliore degli azzurri in decima posizione a 57” dalla vetta.