Fabio Aru-Astana: rottura totale, a forte rischio la partecipazione alla Vuelta

Secondo il portale Velonews, Fabio Aru rischia seriamente di non prendere parte all’imminente Vuelta. Tra il corridore sardo e l’Astana pare si sia arrivati ai ferri corti. È ormai noto, infatti, come dalla prossima stagione il Cavaliere dei Quattro Mori vestirà la casacca dell’UAE Emitates. Il mancato rinnovo del contratto non è piaciuto alla formazione kazaka, che ora vorrebbe ‘vendicarsi’ escludendo Aru dalla squadra per la corsa a tappe spagnola.

Video - Fabio Aru in solitaria: la quinta tappa del Tour de France è sua! Ajò! 01:04

In una situazione di questo genere, l’azzurro è impotente. Sebbene la volontà di partecipare alla Vuelta sia grandissima, l’ultima parola spetta al team, dunque non potrà che adeguarsi di conseguenza. Vedremo se questi rumors verranno confermati nei prossimi giorni quando verranno ufficializzati i partecipanti della corsa spagnola. La sensazione è che l’Astana voglia rinunciare ad Aru per puntare sin da subito sul colombiano Miguel Angel Lopez, classe ‘94 considerato da molti come un predestinato per i Grandi Giri.

Ancora una volta, dunque, rischia di sfumare l’attesissimo duello tra Vincenzo Nibali e Fabio Aru. Il destino sembra non voler mettere di fronte i due più grandi esponenti del ciclismo italiano dell’ultimo decennio.