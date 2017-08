Dal 19 agosto al 10 settembre, guarda la 72ª edizione della Vuelta LIVE su Eurosport Player

Da sabato 19 agosto a domenica 10 settembre 2017, la Vuelta sarà composta da 21 tappe e coprirà una distanza totale di 3.297,7 chilometri. Il percorso di quest’anno comprende 5 tappe in pianura e una in pianura con altitudine finale, 8 tappe in collina, 5 in montagna e 2 a cronometro.

L’anno scorso è stato Nairo Quintana della Movistar ad aggiudicarsi la sua seconda vittoria nel Grande Giro, battendo Chris Froome e Esteban Chaves, qualificatisi rispettivamente al secondo e al terzo posto.