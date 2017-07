Niente Vuelta per Tom Dumoulin: il vincitore del Giro d'Italia punta ai Mondiali di Bergen

Un lungo post su Facebook per spiegare quali saranno i suoi obiettivi da qui al termine della stagione: Tom Dumoulin ha scelto questa modalità per comunicare quale sarà il suo calendario nei prossimi mesi. A sorpresa, l'olandese della Sunweb non correrà la Vuelta, contrariamente a ciò che si poteva pensare dopo il Giro d'Italia.

" In questi mesi mi focalizzerò sui campionati del mondo di Bergen, sulla cronometro individuale ma spero di far bene anche nella cronosquadre e nella prova in linea. E come avrete notato dal mio calendario, non c'è la Vuelta. A sorpresa, probabilmente, ma voglio spiegarvi il perché: amo questa corsa, ma la mia idea e quella del team era già quella di andare ad aiutare Wilco Kelderman a lottare per la classifica generale e cercare di vincere qualche tappa. Dopo la vittoria del Giro e le mie vacanze ad inizio luglio, il team ha iniziato a pensare che fisicamente e mentalmente la preparazione per un secondo grande giro mi avrebbe portato ai Mondiali non nella miglior forma. Abbiamo perciò scelto per un approccio più soft a Bergen "