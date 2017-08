Polemiche finite, Fabio Aru andrà alla Vuelta da capitano dell'Astana

Tante voci, molte polemiche negli ultimi giorni. Un’Astana che sembrava opporsi alle volontà di Fabio Aru a causa di un rinnovo di contratto ancora non arrivato: per le indiscrezioni la compagine kazaka voleva addirittura escludere il campione italiano dalla partenza della Vuelta a España 2017. Niente di tutto ciò: stamattina è arrivata la conferma della presenza dell’azzurro in Spagna con un comunicato della squadra asiatica.

" Dopo le buone performance al Tour de France, dove ha vinto una tappa, vestito la maglia gialla per due giorni e concluso al quinto posto in classifica generale, Fabio Aru tornerà in gara alla Vuelta di Spagna, il prossimo 19 agosto. L’italiano sarà il leader dell’Astana per la corsa a tappe spagnola. "

Il team kazako punterà anche sul giovane colombiano Miguel Angel Lopez: correrà in appoggio al Cavaliere dei Quattro Mori o avrà carta bianca da ‘seconda punta’?

Aru, inoltre, potrà beneficiare di gregari del calibro di Pello Bilbao e Luis Leon Sanchez. Il corridore italiano ritroverà sulle strade spagnole Chris Froome e, soprattutto, affronterà per la prima volta l’amico Vincenzo Nibali.