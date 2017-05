A La Baule la seconda tappa di FEI Nations Cup

La FEI Nations Cup prosegue il suo cammino e dopo il primo appuntamento a Lummen il girone Europa Divisione 1 arriva a La Baule, in Francia, per la seconda tappa di stagione. Sarà lo storico Francois Andrè Stadium ad ospitare i campioni provenienti da tutto il mondo dall’11 al 14 maggio, quattro giorni di eccellenza dove i migliori cavalli del circuito internazionale si daranno battaglia nello splendido manto erboso del centro equestre a nord ovest del Paese.

Giovedì 11 cavalieri e amazzoni saranno in campo per contendersi i primi punti validi per il Longines Ranking, scaldando i motori in vista dell’attesissima tappa di FEI Nations Cup alle ore 14: prenderanno parte alla gara le nazionali di Francia, padrona di casa, Germania, Irlanda, Olanda, Svizzera, Svezia e Spagna. In gara vedremo anche il team del Belgio anche se non potrà avvalersi dei punti in palio essendo iscritto nella Divisione 2.

L’Italia sarà presente all’appuntamento solo a titolo individuale con Emanuele Gaudiano e Luca Maria Moneta, visto che la formazione guidata da Jerry Smit sarà impegnata nel CSIO3* di Drammen, in Norvegia, per l’ultima gara di Coppa prima dell’appuntamento di venerdì 26 maggio a Roma in piazza di Siena dove i riflettori saranno puntati su Lorenzo De Luca, Alberto Zorzi, Piergiorgio Bucci, Emilio Bicocchi e Bruno Chimirri.

Lo CSIO5* di Le Baule, però, non sarà caratterizzato solamente dalla FEI Nations Cup: domenica 14, infatti, il pubblico francese non si perderà per nulla al mondo il Longines Grand Prix de La Ville de La Baule, altra competizione attesissima di questa quattro giorni che vedrà in campo i migliori binomi ad affrontare ostacoli alti 1.60m.

Tra le nazionali più accreditate alla conquista del titolo a squadre (e ovviamente il GP finale) è ovviamente la Francia che schiererà i suoi migliori atleti, vedi Cédric Angot, Roger Yves Bost, Bernard Briand Chevalier, Pénélope Leprevost e Kevin Staut. Tra gli altri cavalieri iscritti spiccano i nomi dello svizzero Steve Guerdat, del tedesco Marcus Ehning, dell’olandese Maikel Van Der Vleuten e dello svedese Peder Fredricson, campioni che si contenderanno un montepremi di € 600,000.

CSIO5*/Coppa delle Nazioni – La Baule, Francia