A Londra torna il Longines Global Champions tour

Trasferta londinese per il Caporal maggiore Alberto Zorzi e l’aviere scelto Lorenzo De Luca, che in prossimo fine settimana saranno impegnati a caccia di punti utili nella dodicesima tappa del Longines Global Champions Tour. I due azzurri proveranno a guadagnare posizioni nella ranking del circuito. Zorzi al momento occupa la seconda posizione con 221 punti, mentre De Luca la sesta con 173.50. A guidare la classifica ancora l’olandese Harrie Smolders (252).

In occasione del CSI5* britannico Alberto Zorzi presenterà in campo Danique e Fair Light Van t Heike, mentre De Luca: Armitages Boy e Halifax vh Kluizebos. Resterà quindi a riposo il formidabile Cornetto K, autore di una buona prova a Barlino che è valsa al cavaliere veneto la sesta posizione in Gran Premio.

Quella di Londra sarà un’altra spettacolare destinazione per il circuito di Jan Tops, o meglio, un ritorno in grande stile nella patria del cavallo visto che la tappa si svolgerà nientemeno che al Royal Hospital Chelsea nel cuore di Londra. L’evento ospiterà campioni olimpici e mondiali del salto ostacoli, tra cui Nick Skelton, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio e membro della formazione britannica vincitrice dell’oro a squadre ai Giochi di Londra 2012.

La nuova sede del Royal Hospital Chelsea, attualmente casa di riposo per anziani soldati inglesi fondata da Re Carlo II, è la sede del famoso Chelsea Flower Show, evento conosciuto in tutto il mondo. La main arena sarà collocata nel South Ground con vista sul Tamigi, circondato dagli edifici progettati da Sir Christofen Wren.

Per quanto riguarda gli altri italiani in gara, Piergiorgio Bucci (Diesel Gp du Bois Madame, Lorenzo, Ugano de Coquerie) e Luca Moneta (Ambra, Herold N, Neptune Brecourt) saranno impegnati nel CSI4 stelle di Ommen in Olanda, mentre Davide Kainich parteciperà al CSI3-W di Bratislava in Slovacchia.

Azzurri in campo anche negli appuntamenti internazionali di Courlans e Nizza (Francia), Verden (Germania) e Beervelde (Belgio).

