Alberto Zorzi re di Monaco

In un fine settimana denso di grandissime emozioni per l’Italia del salto ostacoli, che è riuscita a prendere la vetta della classifica di FEI Nations Cup™, arriva un altro gradissimo risultato per la nostra nazione. A metterlo a segno è uno straordinario Alberto Zorzi, che in sella a Cornetto K, si è aggiudicato il Gran Premio, prova mista (h. 160) della settima tappa del Longines Global Champions Tour, che si è svolta nello splendido scenario della città di Montecarlo, nel Principato di Monaco.

Un momento davvero magico per gli azzurri, un momento che sta consegnando grandissime soddisfazioni a tutto il settore.

Dopo aver messo a segno un primo percorso netto, il Caporal maggiore dell’Esercito Italiano ha preso parte a un barrage di quelli da sogno. Insieme a lui nel tracciato decisivo il tedesco Christian Ahlmann (bronzo a squadre a Rio e argento per team agli ultimi Europei di Aachen) su Dolocia, il francese Kevin Staut (Campione Olimpico a squadre in carica e argento a squadre agli ultimi mondiali di Caen) su For Joy Van’t Zorgveliet HDC e il britannico Scott Brash (Campione Olimpico a squadre a Londra 2012) su Hello Forever. Insomma clienti davvero spigolosi per il nostro portacolori.

Ma Zorzi è stato in grado di mettere la firma sul secondo percorso netto e fermare le lancette del cronometro a 37”80, bruciando sul tempo il tedesco Ahlmann (0/0; 38”20) e il francese Kevin Staut, terzo con un errore (0/4; 41”05). Quarto posto per Scott Brash (0/8; 39”14).

Un risultato che conferma il grandissimo momento di forma di Alberto Zorzi, componente della squadra italiana vincitrice della storica Copa delle Nazioni di Roma e che consente al cavaliere azzurro di guadagnare posizioni utilissime nella graduatoria del circuito ideato da Jan Tops, al momento guidata da Ahlmann (154 pt). Sono due gli italiani nelle primissime posizioni della classifica. Alberto Zorzi al terzo posto con 145 punti e l’aviere scelto Lorenzo De Luca, questa settimana terzo in Coppa delle Nazioni a Rotterdam, al quarto con 133 punti. Un gran momento davvero per l’equitazione italiana.

