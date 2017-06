Brilla Christian Ahlmann a Saint Tropez

Si è conclusa con la vittoria del formidabile Christian Ahlmann (€99 000) la quarta edizione del Longines Athina Onassis Horse Show, evento di fama mondiale intitolato alla celebre amazzone greca nipote dell’armatore Aristotele Onassis. Ma anche in questa occasione l’Italia non è scesa dal podio, portando avanti un ciclo di prestazioni incredibile.

Dopo una prima manche senza commettere errori il cavaliere numero 5 del mondo ha messo il turbo al suo splendido Caribis Z e ha chiuso il barrage in 36.43 secondi, portando a casa il montepremi stellare di € 300.000 del Longines Grand Prix, vittoria che sfiorò lo scorso anno in sella a Taloubet Z arrivando secondo alle spalle di Michael Whitaker. Da applausi anche la prestazione di Jérome Guery che ha reso onore al Belgio ottenendo un’ottima seconda posizione con Garfield de Tiji Des Templiers, fermando il cronometro in 37.36 secondi e 0 penalità.

Il terzo gradino del podio, invece, se l’è goduto come non mai il caporal maggiore dell’Esercito Italiano Alberto Zorzi, che ha chiuso un percorso con grande maestria in sella a Racham’Jo, cavallo della proprietaria di casa Athina Onassis: insieme a Going Global anche lo stallone baio di 12 anni è entrato a far parte del parco cavalli del cavaliere veneto, ormai atleta di punta della scuderia di Jan Tops a Valkenswaard e uomo di fiducia dell’amazzone greca che dopo un infortunio ha affidato al nostro talento azzurro i suoi cavalli di punta.

Un terzo posto, quello di Zorzi, che ha comunque un sapore speciale considerando che nel cuore dell’Europa, a San Gallo in Svizzera, i suoi compagni di squadra realizzavano una nuova straordinaria impresa vincendo la quarta tappa di Coppa delle Nazioni a distanza di pochi giorni dall’impresa di Roma. Questo sta a significare come i cavalieri italiani, nella loro totalità, siano in forma smagliante e finalmente alla ribalta dell’equitazione mondiale. Da segnalare anche la sesta posizione in GP di Piergiorgio Bucci con Bohemian Rhapsody, cavaliere che rimane una delle colonne portanti del team azzurro in ogni contesto.

Sia a livello sportivo che organizzativo, il Longines Athina Onassis Horse Show si è confermato uno dei migliori concorsi del panorama internazionale equestre: l’arrivo del maestro Uliano Vezzani, apprezzato Chef de Piste in corsa per un posto di livello alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha impreziosito il contesto agonistico dell’evento francese, studiato nei minimi dettagli dall’Event Director italiano Denis Monticolo, figura sempre più ricercata nel mondo degli eventi equestri tanto da essere scelto come nuovo responsabile sportivo per il jumping del mega centro di Samorin, in Slovacchia, dove si disputeranno eventi di spicco tra cui i Campionati Europei Giovanili 2017.

Risultati