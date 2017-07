Campionati Italiani pony: grande chiusura per l’edizione 2017

Chiusura in grande stile per l’edizione 2017 del Campionato Italiano Pony che ha visto l’ultima giornata domenica 2 luglio, negli impianti del Nuovo Centro Ippico Cervese di Milano Marittima. Si chiude, così, dunque il sipario sull’evento di interesse federale rivolto alle giovani promesse dell’equitazione.

In un clima di festa, alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Marco Di Paola, tutti i finalisti (circa 300) oltre quelli che hanno conquistato un posto sul podio hanno ricevuto i premi offerti da Kep Italia, Equipe, Equitatus, Big Horses e Musto. Vediamo tutti i vincitori di medaglia della giornata conclusiva

Campionato Speranze

Medaglia d’oro per Paola Airoldi su Quantum Clover Flight (istr. Daniele Bozzo Rolando), argento di Greta Gatti Bardelli con Jacodi’s Maritza’s Melody (istruttore Michele Cattapan), il bronzo è andato al collo di Christian Palmetti insieme a Saphor Van De Perelaar (istruttore Sandro Palmetti).

Campionati Pulcini Pony (fino 138)

Medaglia d’oro per Arianna Tripicchio su Aiskelga Bog Silver (istruttore Giovanni D’Ambrosio), argento per Lavinia Mirabelli insieme a Tendress Du Soir (istruttore Italo Bianco), medaglia di bronzo per Giulia D’Addeo su Tom March (istruttore Lucio Catalano).

Campionato Pulcini Pony (oltre 138)

Medaglia d’oro per Myrta Mariani con Praline De Glerels (istruttore Diego Mazza), l’argento è di Matilde Iobbi su Brennans Boy (istruttore Daniela Levi), medaglia di bronzo per Giorgia D’Ubaldo su Sharon (istruttore Sandro Palmetti).

Campionato Criterium Emergenti

La medaglia più importante è andata al collo di Cecilia Di Fulvio su Hardingville Clockwork Orange (istruttore Arnaldo Bologni), medaglia d’argento Vlad Dimitru Stefanescu con Geronimo Van De Mispelaere (istr. Luca Menna), il bronzo è andato a Nicole Brusco su Diago (istruttore Bernardo Martini Di Cigala).

Campionato Trofeo Emergenti

Giulia Porta vince la medaglia d’oro in sella a Innocent Van De Bernum (istruttore Gerard Polizzi), argento per Martina Barbato con Leon (istruttore Elisabetta Prada), mentre medaglia di bronzo a Elisabetta Pallano (istruttore Marco Capaldini).

Campionato Promesse

Vittoria e primo gradino del podio per Camilla Pagan Griso in sella a Flying Sky High (istruttore Sandro Pagan Griso), Omar Guerrini Rocco ha conquistato la medaglia d’argento in sella a Cassanova (istruttore Denis Bressanelli), ad aggiudicarsi il bronzo è stata Diletta Cicconi con Passion Du Rempart (istruttore Marco Sassara).