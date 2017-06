Cannes si prepara al Longines Global Champions Tour

Una schiera di superstar a cavallo sta per approdare nella magnifica atmosfera di Cannes, in Francia, dove i migliori cavalieri del mondo lotteranno per ottenere punti preziosi validi per la classifica del prestigioso Longines Global Champions Tour e per la Global Champions League.

A due passi dalla celebre promenade de la Croisette, il concorso di Cannes è considerato un mix perfetto tra glamour e sport ad alto livello che viene disputato in notturna, sesta tappa delle 15 in programma quest’anno.

Il nostro Lorenzo de Luca è ancora stabile in testa alla classifica generale del Global, senza contare la scalata di questo mese che lo vede al quarto posto della classifica mondiale del Longines Ranking che fa di lui il primo italiano nella storia a raggiungere questa posizione di prestigio. Alle sue spalle c’è sempre l’accoppiata olandese Maikel van der Vleuten / Harrie Smolders a marcarlo stretto ed è per questo che De Luca non dovrà sbagliare un colpo per mantenere la sua preziosa leadership.

L’edizione 2016 del Longines Grand Prix di Cannes fu vinta dal formidabile cavaliere britannico Scott Brash che sarà in gara come altri top riders del calibro di Ludger Berrbaum, Rolf-Goran Bengtsson, Christian Ahlmann (winner of LAOHS Grand Prix 2017), Roger-Yves BOst, Marcus Ehning, Simon Delestre, Daniel Deusser e Kevin Staut. Non mancherà a fianco di Lorenzo de Luca il compagno amico Alberto Zorzi, anche lui fresco di podio nell’avventura di Saint Tropez.

Continua inoltre il cammino della FEI Nations Cup Division 2 questa settimana, con la quinta tappa che arriva a Sopot, in Polonia. Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Finlandia, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Israele, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, Slovenia, Slovacchia, Turchia e Ucraina competono in questa divisione nell’anno in corsa.

Ma a Sopot saranno Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Ungheria, Norvegia, Polonia, Portogallo e Russia a competere per in punti in palio. Scenderanno in campo, anche se non potranno avvalersi dei risultati per la classifica generale, le formazioni di Irlanda, Olanda, Svezia e Stati Uniti, appartenenti a differenti divisioni.

Momentaneamente è il Belgio a guidare la classifica con 350 punti totali, seguito da Gran Bretagna (255) e Danimarca (155).

