CHIO Aachen: la Langehanenberg torna a vincere nel dressage. Successo in Coppa per la Germania

Tutti i riflettori del mondo sono puntanti sul prestigiosissimo CHIO di Aachen, in quello che è considerato il tempio dell’equitazione mondiale. Di scena tutte e 5 le discipline olimpiche quali salto ostacoli, dressage, attacchi, completo e volteggio.

I primi risultati arrivano dal dressage con la vittoria di Helen Langehanenberg in sella a Damsey FRH che si è imposta con 75.900% nel Cdi a 4 stelle. E’ un gradito ritorno quello dell’amazzone tedesca, grande protagonista del dressage mondiale fino al 2014 in sella a Damon Hill. Seconda posizione, invece, per la connazionale Isabell Werth in sella a Emilio 107 con uno totale di 75.040% e terza piazza per Anna Kasprzak (DEN) con Donnperignon FWB con 74.320%.

Uno degli appuntamenti più attesi è stata senza dubbio la tappa di FEI Nations Cup che ha visto in gara la nazionale italiana dopo ben 8 anni di assenza. Le grandi prestazioni del team azzurro di questa stagione, infatti, hanno spinto il comitato organizzatore dell’evento a richiamare i nostri cavalieri che non rimettevano piede nell’immenso prato verde olandese dal 2009, quando a partire per la gara di coppa erano tre dei quattro binomi che di lì a poco avrebbero vinto i Campionati Europeio di Windsor in Gran Bretagna: Natale Chiaudani (Seldana di Campalto), Giuseppe d’Onofrio (Landzeu 2) e Piergiorgio Bucci (Kanebo).

Purtroppo il grande ritorno è stato tutt’altro che positivo. A vincere la Coppa delle Nazioni, infatti, è stata la Germania con 0 penalità su due manche grazie ai percorsi di Marcus Ehning, Maurice Tebbel, Philippe Weishaupt e Marco Kutscher. Un percorso molto impegnativo quello disegnato da Frank Rothenberger, che nella seconda manche si è svolto in notturna alla luce dei riflettori.

Questa parte di gara è stata decisiva per gli Stati Uniti, bravi a chiudere senza commettere errori a fronte di 8 penalità iniziali. Stesso risultato per la Svizzera che è salita così sul secondo gradino del podio. Terzo, infine, il Belgio con 16 penalità. L’Italia purtroppo ha chiuso con 22 penalità, nonostante un avvio abbastanza positivo: il netto di Bucci su Casallo Z, la penalità sul tempo di Luca Marziani con Tokyo du Soleil e il solo errore all’ostacolo di Garcia (Gitano) e Lorenzo de Luca (Ensor de Litrange) potevano tenere in gioco l’Italia fino alla fine per un piazzamento sul podio. La seconda manche invece è stata devastante, causa il ritiro di Piergiorgio Bucci e le tredici penalità del cavaliere romano. A nulla è servito il netto di Garcia, viste le 4 penalità finali dell’aviere scelto Lorenzo de Luca.

CHIO Aachen