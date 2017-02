Christian Ahlmann conquista il Gran Premio ad Hong Kong: un’incredibile Germania prende tutto nell

Dopo il doppio successo del n°1 del mondo Daniel Deusser nella 1.45 e nel Longines Speed Master del sabato, è Christian Ahlmann a siglare la prestazione più bella e importante che vale la vittoria nel GP in sella al velocissimo Caribis Z.

Un barrage spettacolare, disegnato dal course designer italiano Uliano Vezzani, ha visto 12 binomi in lizza per il successo finale, tra cui l’azzurro De Luca: fin dalle prime battute però l’accoppiata Ahlmann/Caribis si è dimostrata decisamente più veloce di chiunque altro, segnando un doppio netto in 37.94 secondi. Un’insaziabile Germania ha portato a casa persino il prezioso secondo posto grazie alla prova del leggendario Ludgeer Beerbaum, che in sella a Casello ha chiuso con 1 secondo di distacco (0/0 in 38.58) dal connazionale e in realtà, se solo non fosse per un recente passaggio di bandiera, i tedeschi avrebbero siglato uno storico “triplete” con la terza posizione di Max Khüner (ora austriaco).

Che la forma di Christian Ahlmann fosse al top si era già visto nella 1.45 del sabato, quando in sella a Reavnir ha cercato di strappare il successo al collega Daniel Deusser. Ma un secondo posto il giorno in vista del Gran Premio è pur sempre un risultato importante, reso ancor più piacevole dal piazzamento di un terzo tedesco sul podio, Philipp Weishaupt, a coronamento di una giornata super per la Germania.

Anche l’Italia porta a casa del buono, grazie all’ottimo quinto posto di Lorenzo De Luca in Gran Premio chiuso con un doppio netto in 39.21 secondi: la prestazione di Halifax van het Kluizebos ha confermato il grande livello del parco cavalli a disposizione del campione nato a Lecce, tra non molto protagonista dell’ultima tappa di FEI World Cup e della finalissima di Omaha. Unico podio azzurro della tappa di Hong Kong è stato per Emanuale Gaudiano, terzo nell’Hong Kong Jockey Club Trophy dopo una partenza senza staffa al primo verticale. Meno fortunato invece nel GP insieme a Caspar: 12 penalità e 24esima posizione dietro a Piergiorgio Bucci, 16esimo su Driandra (5/0 in 72.04).

Dopo il successo nel 2016 di Marco Kutscher, sempre all’Asiaworld-Expo (primo vincitore del Grand Slam indoor super bonus) Christian Ahlmann mantiene salda la bandiera tedesca in terra asiatica, in attesa del prossimo viaggio ad Hong Kong. L’appuntamento con la terza stagione del Longines Master Series, “Grand Slam indoor di salto ostacoli” è fissato al 31 agosto con la tappa di Los Angeles, USA.

