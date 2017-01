Coppa del mondo: lo sceicco Ali Abdulla Al Qassimi vince a Dubai

La divisione araba della FEI World Cup è ormai arrivata alle sue fasi finali. Ad ospitare la penultima tappa della serie è stato il Dubai Show Jumping Championship, evento che si tiene nell’emirato arabo in collaborazione con Longines, partner e cronometro ufficiale di tutte le competizioni.

A chiudere le tre giornate di gara è stato l’evento qualificante per la tappa di coppa del mondo, il Grand Prix presentato da Emirates Airlines. Una gara che si è conclusa sul filo del rasoio e che ha visto conquistare il titolo lo sceicco Ali Abdulla Al Qassimi in vantaggio di appena due centesimi di secondo sulla norvegese Anita Sande.

In sella a Cacharel, il cavaliere emiratino ha terminato i jump off in 47.68, mentre per l’amazzone norvegese in sella a For Cash 2 il tempo finale è stato di 47.70. Lo stesso duello, con il medesimo risultato, si era già visto nel primo round, dove i due atleti erano arrivati rispettivamente secondo e terza, con il saudita Abdulrahman Alrajhi ad aver ottenuto il miglior tempo.

Terzo gradino del podio per il francese Frédéric David, che in sella a Equador Van’t Roosakker ha terminato il barrage con 4 penalità e il tempo di 51.39.

Nella giornata di sabato gli atleti sono scesi in campo anche per il Longines Accumulator, vinto dall’emiratino Abdullah Mohd Al Marri, con il secondo e terzo posto per due cavalieri sauditi, Khaled Abdulaziz Al Eid e Ramzy Hamad Al Duhami.

Tocco di azzurro anche a Dubai, con l’amazzone Noemi Uggioni che in sella a Payse Heutiere si è piazzata seconda al Longines Speed Stakes di venerdì, dietro al portoghese Andres Penalosa su Barcellona con il francese Jean Francois Rondoux su Triomphe De Riverland.

La prossima ed ultima tappa della FEI World Cup della divisione araba sarà quella di Al Ain, il 4 febbraio.