David Will vince l’Abu Dhabi Grand Prix

Un podio tutto straniero ha chiuso l’Abu Dhabi International ShowJumping, evento 3 stelle che si è tenuto nell’omonimo emirato arabo. Oltre a diversi eventi classificati 3 stelle, la manifestazione ha ospitato anche una tappa della lega araba di Coppa del Mondo. Ed è stato proprio in questa occasione, durante il GP valido per la FEI World Cup che gli ospiti stranieri si sono fatti sentire e hanno dominato la competizione.

A conquistare la vittoria è stato il tedesco David Will, che ha gareggiato su Mic Mac Du Tillard. Dopo un buon primo round, binomio tedesco ha completato il secondo round con il miglior tempo, fermando il cronometro a 43.29.

Niente da fare per la portoricana Maria Victoria Perez, che in sella a Quitana 11 ha impiegato qualche centesimo di secondo in più per finire la gara, chiudendo a 43.69. Infine, a completare il podio è arrivato lo spagnolo Luis Jesus Escobar, in sella a Pour Le Poussage; il binomio spagnolo ha terminato il percorso finale in 44.83.

Ben diversa è stata la tappa precedente della FEI World Cup della lega araba. A Al Rayyan, in Quatar, la vittoria è andata ad uno dei beniamini di casa, lo Sceicco Ali Al Thani, che in sella a Carolina 31 è riuscito ad essere velocissimo, conquistando un vantaggio di quasi tre secondi rispetto al secondo classificato, il saudita Kamal Bahamdan. Grazie a questo risultato, Al Thani ha ottenuto il suo primo successo della stagione in coppa del mondo, e con esso anche la testa della classifica provvisoria, che lo vede in vetta con 84 punti.

Quella di Abu Dhabi è stata l’ottava tappa della lega araba. I prossimi appuntamenti saranno a Sharjah, Dubai e Al Ain.