Dopo 32 anni l’Italia trionfa a Roma

Giornata storica quella di sabato 26 maggio a Piazza di Siena. Dopo 32 anni l’Italia ha infatti vinto davanti al numeroso e caloroso pubblico di casa la FEI Nations Cup presented by Longines dell’85° CSIO di Roma Piazza di Siena Intesa Sanpaolo – Master fratelli d’Inzeo.

Una vittoria che era nell’aria, ma che non era scontata visto il valore delle squadre avversarie. Il quartetto italiano, selezionato da Roberto Arioldi e con capo equipe Giuseppe Bicocchi, era composto da Piergiorgio Bucci, Alberto Zorzi, Lorenzo De Luca e Bruno Chimirri e con la vittoria di oggi è entrato così negli annali dell’equitazione italiana, oltre che del concorso romano.

Prima di loro a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della Coppa delle Nazioni romana erano infatti stati Graziano Mancinelli su Karata, Giorgio Nuti su Silvano, Bruno Scolari su Joyau d’Or A ed Emilio Puricelli su Impedoumi. Era il 2 maggio 1985 e due degli azzurri trionfatori oggi, Zorzi e De Luca, non erano ancora nati!

L’Italia, dopo una prima manche chiusa a pari merito con l’Olanda con 4 penalità, è riuscita a centrare la vittoria grazie allo strepitoso doppio netto di Alberto Zorzi su Fair Light Van t Heike, all’altrettanto maiuscole prove di Piergiorgio Bucci e Casallo Z (4/0) e Lorenzo De Luca su Ensor de Litrange LXII (0/5) e al ‘capitano in pectore’ della squadra, Bruno Chimirri con Tower Mouche (9/13). Nove, le penalità complessive del team azzurro che ha preceduto in classifica l’Olanda con 13 penalità e l’Irlanda e la Spagna terze a pari merito con 17 penalità.

Baci, abbracci, battute, foto e selfie, pacche sulle spalle, emozione alle stelle, lacrime a fiume e soprattutto il calore di fan, amici, parenti, giornalisti, televisione, stampa: questo il clima del dopo gara che ha letteralmente travolto il quartetto delle meraviglie. La cosa certa è che nonostante la felicità e la gioia e la bellezza del momento, tutti i protagonisti hanno sottolineato come la vittoria in Coppa delle Nazioni non sia stata veramente una sorpresa, perché un forte sentore era da tempo nell’aria.

Roberto Arioldi, il selezionatore azzurro, era certo che fossero all’altezza; Lorenzo De Luca ha confermato la forma smagliante di cavalieri fantastici con cavalli fantastici ed era contento che la vittoria fosse arrivata al momento perfetto, con un calore di pubblico di cui raramente aveva avuto esperienza in precedenza; Bruno Chimirri ha lodato soprattutto Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca, che hanno portato l’Italia a un livello così alto che vincere sembra quasi una cosa normale; Alberto Zorzi con il suo modo unico e particolare – elegante e distaccato insieme – di esprimere i suoi pensieri ha spiegato che la vittoria la volevano, quindi se la sono presa, mentre Piergiorgio Bucci ha celebrato, oltre alla bravura dei suoi compagni, anche l’apporto fondamentale di uno come Chimirri, motivatore pazzesco che tutte le nazioni del mondo ci invidierebbero.

E poi Uliano Vezzani, più di tutti abituato a vederli vincere in giro per tutto il mondo.

Risultati