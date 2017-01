Eduardo Alvarez Aznar vince a Zurigo

Fine settimana impegnativo a Zurigo, dove i cavalieri e le amazzoni che partecipano alle qualificazioni per la finale della coppa del mondo di salto ostacoli attraverso la divisione europea della Longines FEI World Cup sono stati impegnati nella terzultima tappa della serie.

Tappa che si è conclusa con una vittoria inedita, quella dello spagnolo Eduardo Alvarez Aznar in sella a Rokfeller de Pleville Bois Mar. Dopo essere riuscito a qualificarsi per il barrage, lo spagnolo ha conquistato la vittoria grazie ad un secondo round velocissimo, terminato in 36.20.

Secondo posto per l’austriaco Max Kühner, che cavalcava Cornet Kalua. Il suo primo round è stato il migliore della gara, e nonostante un ottimo secondo round terminato in 38.03, si è dovuto arrendere alla velocità dello spagnolo.

Infine, il colombiano Carlos Enrique Lopez Lizarazo su Admara ha conquistato la terza posizione, con il tempo di 38.43.

Niente da fare per Lorenzo De Luca, che a causa di 4 penalità prese nel primo round in sella a Limestone Grey, non ha avuto accesso al barrage, accantonando così la possibilità di piazzarsi e riuscire a conquistare la vetta della classifica provvisoria della Longines FEI World Cup Europa. Anche Kevin Staut non è riuscito ad aumentare il suo vantaggio, piazzandosi solo 26° in sella ad Aran.

Il Longines Grand Prix del CSI di Zurigo è andato in scena venerdì sera e a conquistare la vittoria è stato lo svizzero Martin Fuchs in sella a Chaplin. Secondo posto per Carlos Enrique Lopez Lizarazo e Admara, mentre un altro binomio di casa, quello formato da Paul Estermann e Lord Pepsi, è arrivato al terzo posto..