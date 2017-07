FEI Nations Cup: Italia quarta a Falsterbo resta in testa alla classifica generale

L’Italia resta al comando della graduatoria generale della FEI Nations Cup di salto ostacoli edizione 2017 al termine della sesta tappa di venerdì 14 luglio, in occasione dello CSIO5* di Falsterbo. Gli azzurri hanno concluso al quarto posto la Coppa delle Nazioni svedese.

La squadra italiana agli ordini del capo equipe Roberto Arioldi e composta dal 1° aviere Luca Marziani con Tokyo du Soleil (1/0), Paolo Paini con Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio (0/8), dal 1° aviere scelto Giulia Martinengo Marquet con Fine Edition (8/4) e dal 1° aviere scelto Emilio Bicocchi con Sassicaia Ares (4/0) è uscita dal verde campo gara svedese con un totale di 9 penalità.

Al termine di un barrage a tre, che ha visto protagoniste Germania, Irlanda e Olanda (con 4 penalità dopo la seconda manche) la vittoria è andata alla squadra olandese che ha mandato in campo in barrage Jur Vrieling su Vdl Glasgow v. Merelsnest (0; 46”35). Piazza d’onore per la Germania con la prestazione priva di errori in barrage e firmata da Markus Beerbaum su Comanche 28 (0; 47”80). Terzo posto per l’Irlanda, con un errore nel tracciato decisivo effettuato da Denis Lynch su All Star 5 (4; 46”65).

Alle spalle dell’Italia si sono classificati Stati Uniti e Svezia, quinte a pari merito (12), Svizzera al settimo posto (20) e Norvegia, ottava, con 30.

La classifica generale che quest’anno tiene in considerazione i migliori quattro risultati (su sei tappe da disputare per ciascuna nazione) vede dunque in testa ancora l’Italia con 345 punti. Seguono Germania, seconda, con 325; Svezia, terza, con 307,5; Francia, quarta, con 302,5; Svizzera, quinta, con 300. Al sesto posto l’Olanda (290), al settimo l’Irlanda anche lei con 290 (Olanda con punteggi parziali migliori rispetto all’Irlanda), mentre all’ottavo posto la Spagna con 250 punti.

Il prossimo appuntamento della FEI Nations Cup Europe Division 1 è fissato al 30 luglio col leggendario CSIO5* di Hickstead in Gran Bretagna.

