Francia spettacolo: a La Baule conquista la tappa di Coppa delle Nazioni

E’ stata una vittoria splendida, di quelle che fanno bene al cuore. La Francia trionfa in Coppa delle Nazioni con una prestazione incredibile proprio nell’erba di casa, di fronte ad un pubblico estasiato che ha cantato a gran voce una Marsigliese da brividi. Lo CSIO 5 stelle di La Baule è finito così, col triplo netto di un ispiratissimo Kevin Staut che in barrage ha dato il colpo di grazia ad una Svezia agguerrita e desiderosa di vittoria; ma i galletti si sono dimostrati più tenaci e caparbi, mai domi nonostante la pesante eliminazione di uno dei cavalieri di punta, Roger Yves Bost, che durante la prima manche è franato rovinosamente con la sua Sangria du Coty sopra un verticale (nel secondo elemento di una doppia gabbia), rischiando veramente grosso.

A tenere in vita la Francia ci hanno pensato Kevin Staut e Penelope Leprevost, rispettivamente in sella a Reveur De Hurtebise HDC e Flora De Mariposa, che dopo le 4 penalità del collega Cedric Angot (Saxo De La Cour) e il forfait di Bosty non si sono persi d’animo e hanno realizzato due splendidi netti in entrambe le manches. La Svezia, partita decisamente meglio con tre netti nella prima prova con Peder Fredricson (H&M Christian K), Malin Bayard-Johnsson (H&M Cue Channa 42) ed Henrik Von Eckermann (Copperphild), si è dovuta giocare il tutto per tutto nel barrage finale perso a causa di due errori sugli ostacoli di Fredricson, che ha chiuso in 38.02 secondi. Il capolavoro, al contrario, lo ha firmato Kevin Staut portando a termine il terzo percorso netto consecutivo col tempo eccezionale di 35.74, tra gli applausi a non finire dei tantissimi appassionati presenti nelle tribune.

Terza posizione infine per l’Irlanda di Denis Lynch, Shane Breen, Michael Duffy e Shane Sweetnam, che hanno chiuso con 14 penalità totali portando a casa punti preziosi validi per la classifica generale che adesso vede al comando proprio la Francia con 190 punti, seguita dalla Germania con 150 e dalla Svezia con 140. L’Italia è momentaneamente al sesto posto, avendo ottenuto 70 punti nella sola tappa di Lummen in attesa dell’importante appuntamento di Roma la prossima settimana.

Nelle gare individuali, dopo il grande risultato di Maikel van der Vleuten su VDL Groep Quatro nel prestigioso Derby del sabato, spicca la sorprendente prestazione del cavaliere brasiliano Pedro Junqueira Muylaert che in sella a Prince Royal Z MFS ha conquistato il Longines Grand Prix di La Baule, soffiando il primo gradino del podio a Patrice Delaveau per pochissimi decimi di secondo e “rovinando” la festa ai francesi che speravano in una memorabile doppietta. Il solito Maikel van der Vlauten, infine, ha chiuso in terza posizione alle spalle di Henrik Von Eckermann.

Risultati