Gli Stati Uniti lasciano il segno a Sopot

Sono gli Stati Uniti d’America a trionfare nella quinta tappa di FEI Nations Cup di Sopot, in Polonia, competizione valida per la Europe Division 2 alla quale hanno partecipato Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Ungheria, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia.

Merito di una super Laura Kraut che, dopo aver completato la bellezza di due manches senza commettere errori, ha portato a casa il risultato nel jump off finale spingendo il suo Deauville S verso il miglior tempo di 36.29 secondi commettendo, però, una penalità sugli ostacoli. A farne le spese è stata l’Olanda dello ched d’Equipe Marc Houtzager che ha schierato per lo “scontro” finale la giovanissima amazzone Sanne Thijssen che in sella a Con Quidam RB ha concluso con 4 penalità e il tempo di 38.03. Entrambe le nazionali, quindi, si sono fermate a quota 13 punti dove ovviamente ha prevalso il miglior risultato del barrage.

Per gli USA è stata Lauren Hough su Waterford (1/8) ad aprire la gara di Coppa, seguita da Paris Sellon in sella a Cassandra ((18)/(9)) e Chloe Reid con Codarco (0/4).

Nel Gran Premio dello CSIO5*, invece, è da segnalare il gran ritorno di Cian O’Connor che dopo un brutto infortunio all’inguine è tornato a trionfare in gara: su tredici partenti in barrage è stato proprio il cavaliere irlandese in sella al suo formidabile stallone Good Luck a segnare il miglior tempo della seconda manche dopo due percorsi netti.

“Sono davvero felice per questa vittoria – ha commentato il fuoriclasse a fine gara – Good Luck è un cavallo fantastico, ma c’è voluto tempo per insegnargli a girare stretto così veloce. Il suo livello si è alzato di molto e per questo si merita la vittoria che spero sia la prima di una lunga serie, ogni volta che lo monto mi rendo conto di quanto sia fortunato ad avere un cavallo così: è pieno di energia e divertente. Con gli stalloni bisogna creare un feeling e dopo due anni, noi due, ci siamo riusciti”.

Buona prova anche per l’Italia grazie ad Emanuele Gaudiano che ha vinto nella prima giornata di gare la prova a tempo (h. 150) in Sella a Chalou: il carabiniere di Matera ha realizzato il percorso più preciso e veloce dei ben 91 partenti nella categoria ed è unscito dal campo con un netto agli ostacoli chiuso in 58.05 secondi.

Risultati