Global, a Madrid è Kent Farrington il migliore

E’ la bandiera americana a sventolare alta sopra il cielo di Madrid. Merito di Kent Farrington, cavaliere statunitense che sabato scorso in sella a Gazelle ha conquistato il Gran Premio della quarta tappa del Global Champions Tour. Una prova magistrale, ottenuta dopo un primo round senza commettere errori così come i suoi rivali Marcus Ehning, Maikel van der Vleuten, Lorenzo de Luca e Bassem Hassan Mohammed, tutti ammessi al barrage con quattro percorsi netti.

Ma nella fase cruciale della gara è stato l’asso americano a chiudere con il tempo più veloce, fermando il cronometro in 45.18 senza commettere errori, lasciando così alle sue spalle il fenomeno tedesco Ehning in sella a Pret A Tout, secondo in 45.68 e 0 penalità, e il fuoriclasse olandese van der Vleuten su VDL Groep Verdi, terzo in 45.86. Solamente pochi decimi di secondo hanno diviso i tre cavalieri dalla vittoria finale, segno di una gara di altissimo livello combattuta fino alla fine, che ha richiamato migliaia di persone nel leggendario Club de Campo Villa di Madrid.

Anche se questa volta è mancato il podio, la prestazione dell’azzurro Lorenzo de Luca è stata sempre al top: partito per ultimo in barrage è stato bravo a non rischiare troppo nel percorso finale e a chiudere il percorso senza commettere errori: in sella all’ottimo Ermitages Boy il talento di Lecce ha chiuso in 50.59 secondi che gli sono valsi la quarta posizione e il mantenimento della testa della classifica: “Saltare tutti questi gran premi è fantastico ed essere il primo della ranking è ancora meglio” ha dichiarato l’Aviere Scelto con il suo solito sorriso al termine del Gran Premio di Madrid “i migliori cavalli e cavalieri del mondo si danno appuntamento al Global ed essere ancora in vetta è una bellissima sensazione. I miei cavalli stanno saltando tutti sempre meglio, Armitages per esempio ha saltato in modo spettacolare qui a Madrid. Sono davvero molto contento”.

Lorenzo de Luca continua così a dominare la classifica generale del Global Champions Tour con un punteggio di 133 punti, davanti a Maikel van der Vleuten, che lo segue a 9 punti di distanza (124), e Harrie Smolders, altro olandese attualmente terzo con 86 punti. Rimane in top ten anche Alberto Zorzi, caporal maggiore attualmente in sesta posizione con 72 punti: purtroppo la mancata qualifica al GP nella gara di Global Champions League glia ha tolto punti importanti, fattore che comunque non scredita minimamente il suo fantastico momento.

Il prossimo appuntamento con il Global Champions Tour e la Global Champions League è fissato per mercoledì 24 ad Amburgo, Germania.

Risultati – LGCT Gran Premio / GCL