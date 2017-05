Global di Shangai: trionfo storico per Lorenzo de Luca

L’Italia s’è desta: merito di due incredibili cavalieri, autori di un’impresa che fa risplendere la nostra equitazione agli occhi del mondo. Lorenzo de Luca e Alberto Zorzi hanno lasciato il segno anche questa volta nel formidabile circuito del Longines Global Champions Tour, colorando il podio di azzurro e conquistandolo grazie alla prova eccelsa del talento delle scuderie Stephex insieme al suo Ensor de Litrange LXII.

Sì, è Lorenzo del Luca il campione della tappa di Shangai, immenso nel portare a termine due percorsi perfetti nel Gran Premio disegnato da un altro grande italiano, il maestro Uliano Vezzani. Col tempo di 38.05 secondi e 0 penalità l’Aviere Scelto dell’Aeronautica Militare ha messo il sigillo sulla terza tappa del più famoso circuito internazionale al mondo, scalando, tra l’altro, la classifica generale che adesso lo vede al primo posto: «Sono molto contento – ha dichiarato De Luca a fine gara con il suo inconfondibile sorriso – Ensor ha saltato benissimo, per lui era il primo concorso outside dopo la World Cup Final quindi non poteva iniziare meglio di così, oggi (sabato ndr) ha dato tutto per me. Sono davvero felice di essere il leader del ranking e spero di rimanere in testa per il resto del tour».

La seconda posizione è andata all’olandese Maikel van der Vleuten che in sella a VDL Groep Verdi TN N.O.P ha chiuso con un doppio netto in 39.36 secondi. Impresa sfiorata, invece, per l’altro fuoriclasse azzurro delle scuderie Tops, Alberto Zorzi, che in barrage ha ottenuto il tempo più veloce sul fantastico Fail Light van’t Heike (37.82) macchiato da un errore sull’ingresso della combinazione, che gli è valso comunque un ottimo terzo posto. «Sono veramente felice, il cavallo ha saltato molto bene – Ha commentato il Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano – A Miami sono arrivato secondo e oggi (sabato ndr) terzo con un cavallo differente: Fair Light ha saltato molto veloce e peccato per quell’errore in jump off. L’atmosfera qui a Shangai è fantastica, i cinesi sono un pubblico davvero caldo».

Per quanto riguarda la Global Champions League, la vittoria della tappa cinese se la sono aggiudicata i Paris Panthers formati dal duo Darragh Kenny e Jack Hardin Towell, che hanno chiuso la finale con due doppi netti nel tempo complessivo di 155.99 secondi. Alle loro spalle si sono piazzati i Hamburg Diamonds seguiti in terza posizione dai London Knights e in quarta dai cavalieri del Valkenswaard United, team sempre in testa alla classifica generale dove ha ben figurato, anche in questa occasione, il nostro Alberto Zorzi: sempre in sella al favoloso Fair Light van’t Heike ha chiuso con un percorso netto il secondo round, ottenendo punti preziosi per la sua squadra.

L’Italia, oggi più che mai, può ritenersi orgogliosa dei sui fantastici cavalieri!

Risultati