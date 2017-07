Harrie Smolders e Emerald Sparkle siglano una spettacolare doppietta nel LGCT di Chantilly

E’ stata una “giornata d’oro” per Harrie Smolders (NED) a Chantilly, merito dell’incredibile doppietta nel Longines Global Champions Tour Grand Prix e nella competizione a squadre della Global Champions League in sella al formidabile stallone Emerald.

Con questi due successi l’olandese Smolders ha consolidato la sua leadership nel ranking generale del Tour, dopo aver battuto, con una prestazione di potenza, i fortissimi Scott Brash (GBR) e Philippe Rozier (FRA) che hanno terminato al secondo e terzo posto del podio. Col tempo di 41.6 Smolders ha ottenuto il tempo migliore in barrage senza commettere al alcun errore agli ostacoli; stesso esito per i suoi diretti sfidanti che hanno chiuso in 42.82 e 44.80 secondi, eccezion fatta per il colombiano Carlos Lopez Cuplandra che ha terminato il suo percorso col tempo di 42.63 (meglio di Brash) ma facendo cadere una barriera a terra, l’equivalente di 4 penalità.

Ma il momento di gloria di Harrie Smolders ed Emerald era già iniziato in precedenza grazie alla conquista della sfida di Global Champions League, vinta per il team degli Amburgo Diamonds.

Harrie, che al momento gode in testa alla classifica con un distacco di 57 punti su Alberto Zorzi (ITA), anche lui in gara per il titolo 2017 del Longines Global Champions Tour, ha descritto la sua giornata come “incredibile”.

E’ stato, quello di venerdì scorso a Chantilly, un pomeriggio di emozioni e grandi sorprese, poiché molti top riders hanno lasciato l’arena con uno stato d’animo di frustrazione, “vittime” dei un percorso molto difficile realizzato dal planner internazionale del percorso Uliano Vezzani. Indescrivibile la gioia della folla all’ultimo salto del cavaliere di casa, che si è alzata in piedi applaudendo come non mai l’amatissimo Philippe Rozier. Ma il carichissimo Harrie ha eclissato il cavaliere francese.

Niente da fare per portacolori azzurri che si sono ritrovati rispettivamente in ottava e decima posizione: Alberto Zorzi ha chiuso il percorso base con un errore in sella al suo Fair Light van T Heike, così come il primo aviere scelto Lorenzo de Luca su Armitages Boy. Prestazioni che ovviamente non hanno consentito il passaggio al barrage finale, ma che hanno comunque portato punti che consolidano la classifica, col cavaliere veneto stabile in seconda posizione con a quota 190 e De Luca settimo con 160.

