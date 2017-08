Il Brasile scrive la storia a Hickstead nella penultima tappa di FEI Nations Cup

La squadra del Brasile firma una pagina importante della sua storia equestre. Sì, perché mai prima d’ora era riuscita a conquistare la prestigiosa tappa di FEI Nations Cup di Hickstead, in Gran Bretagna, settima e penultima tappa della Europe Division 1 che terminerà la prossima settimana a Dublino in attesa della finalissima di settembre a Barcellona.

E’ stata una prestazione da manuale quella del team carioca, che si è vista soprattutto nella seconda manche grazie alle gesta di Marlon Modolo Zanotelli su Sirene de la Motte, Pedro Veniss in sella a For Felicila e Yuri Mansur con Babylotte, autori di tre percorsi netti. Il risultato perfetto, tanto che il quarto binomio composto da Pedro Junqueira Muyalert e Prince Royal Z Mfs non è sceso nemmeno nel capo di gara per difendere il primato, conseguito con 4 penalità totali (un errore all’ostacolo di Zanotelli in avvio).

In seconda posizione si è piazzata l’Olanda, penalizzata sicuramente dalla giornataccia di Gerco Schroder, che in sella a Glock’s Cognac Champblanc ha concluso due manche da dimenticare, accumulando un totale di 25 penalità. Male anche il veterano Jur Vrieling, che in avvio ha ottenuto 13 penalità con Vdl Glasgow Vh Merelnest, riscattandosi nella seconda parte con un percorso netto. Totale di 14 penalità per gli orange.

Subito dietro, nel terzo gradino del podio, è salita la Svizzera con 16 penalità. Anche Philipp Zuger con Casanova F Z è stato protagonista di due brutti percorsi, così come Romain Duguet che ha gravato la squadra con 8 penalità nella prima manche. Quarto posto, infine, per l’Irlanda con 17 penalità, seguita dalla Gran Bretagna (20 penalità), dalla deludente Francia (21 penalità) e dalla Spagna (51 penalità). Un disastro anche per la fortissima Germania che ha chiuso col passivo di 32 penalità, anche a causa della squalifica di Marcus Ehning: tutto per un graffio a Comme Il Faut, cavallo con cui aveva compiuto un doppio netto. Secondo la regola della “blood rule” della FEI, infatti, in caso di presenza di sangue nel corpo dell’animale si procede direttamente alla squalifica.

Inutile sottolineare l’importanza di questa vittoria brasiliana per la nostra nazionale azzurra che rimane saldamente al comando della classifica con 345 punti. Seconda è sempre l’Olanda con 335 punti seguita dalla Svizzera con 330 punti. L’Italia potrà così accontentarsi anche del secondo posto a Dublino (9-13 agosto) per avere la matematica certezza di chiudere in testa la prima divisione europea della Coppa delle Nazioni.

Risultati