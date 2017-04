Il Global arriva in Cina: tutto è pronto per la terza tappa di Shanghai

Otto tra i primi 10 cavalieri del mondo sono già sbarcati a Shanghai, in Cina, per la terza tappa del Longines Global Champions Tour e della stagione di Global Champions League, dove un imponente montepremi di € 1.250.000 verrà messo in palio durante il fine settimana. Rivoluzionario nello sport, il LGCT di Shanghai è giunto al suo quarto anno, abbattendo ogni record e catturando su di se l’interesse di una nazione intera, essendo uno dei primi eventi equestri nel cuore della Cina.

Considerata l’evento sportivo tra i più prolifici del calendario, la terza tappa del Global accoglierà i migliori cavalli e cavalieri del mondo, pronti a darsi battaglia per la conquista del titolo di campione del LGCT. Tra questi il numero 2 del mondo, Kent Farrington (USA), che si presenta in Cina dopo un fine settimana di successo a Miami Beach, forte di una vittoria in casa davanti al caldissimo pubblico americano. In cerca della condizione ottimale invece sono Daniel Deusser (GER), Christian Ahlmann (GER), Kevin Staut (FRA) e Scott Brash (GBR) – quest’ultimo tra i cavalieri più apprezzati dai tifosi cinesi. Un altro idolo locale è certamente la leggenda vivente Ludger Beerbaum (GER), olimpionico che farà di tutto per accaparrarsi il montepremi da capogiro di € 500,000 in palio nel Longines Global Champions Tour Grand Prix.

Numero 8 del mondo ed ex campione del Global Champions Tour, non mancherà il fortissimo Marcus Ehning (GER) che farà il suo debutto nella Global Champions League, entrando per la prima volta nel formidabile team del Valkenswaard United. Si va così a rafforzare un gruppo che dall’inizio del tour fa parlare di sé grazie alle gesta di Bertram Allen (IRL) e Alberto Zorzi (ITA), accoppiata in testa alla classifica generale. Tra i grandi attesi anche Simon Delestre (FRA), cavaliere che è stato protagonista nel 2016 con la vittoria nel trofeo Massimo Dutti in sella a Chesall, e il formidabile Harrie Smolders (NED), asso nordeuropeo che spera di potersi ripetere dopo la grande vittoria del 2015.

L’Italia anche in questa occasione sarà rappresentata dall’aviere scelto Lorenzo De Luca, attuale numero 2 della classifica generale con 60 punti alle spalle di Martin Fuchs (66 pt.) e dal caporal maggiore dell’Esercito Italiano Alberto Zorzi, in testa alla classifica della Global Champions League.

L’appuntamento con il Longines Grand Prix è atteso per sabato 29.

LGCT Shanghai