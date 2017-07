Il Longines Global Champions Tour porta lo sport di alto livello in un luogo di leggenda a Berlino

E questo weekend, otto dei dieci top-ranked riders nel mondo sono a Berlino mentre la capitale tedesca accoglie la tappa del circuito mondiale di salto ostacoli di altissimo livello del CSI5* con uno show inaugurale in uno dei posti più iconici della città: il Sommergarten.

La tappa di Berlino, dal 28 al 30 luglio, è l’undicesima di quindici di questo Tour in giro per il mondo che si concluderà a Novembre a Doha in Qatar. Marco Danese, Sporting Director del Global Champions Tour e della Global Champions League, ha accolto con felicità l’addizione al Tour di questa seconda tappa tedesca (dopo Amburgo), paese di appassionati di equitazione.

“Ci sono tanti eventi nelle capitali – Parigi, Roma, Londra ad esempio” dice Danese, “quindi Berlino era un altro posto naturale dove per organizzare un evento. Siamo molto felici di avere per la prima volta una tappa nella nostra città e abbiamo ricevuto da parte dei cavalieri un’adesione entusiasta. Come potete vedere, otto dei migliori dieci parteciperanno – avremo tutti i migliori cavalieri a Berlino e quindi ci aspettiamo uno sport di alta qualità.”

Il Longines Global Champions Tour e, in parallelo, la Global Champions League, sono noti per i loro bellissimi e emblematici luoghi di competizione, e il Sommergarten ne fa parte. Si tratta di un parco di 10000 metri quadri nel cuore di questa città di 3.5 milioni di abitanti, che ospita un giardino di sculture dedicato agli artisti berlinesi dal 1981. Vicino si trovano il centro espositivo Messe Berlin, costruito negli anni 30, e la Torre Radio di Berlino (Berliner Funkturm), una torre di 147 metri, simbolo della città.

Volker Wulff, Managing Director del Berlin Equestrian Events, spiega come l’organizzazione di un tale evento in un luogo così compatto e centrale sia stato una sfida logistica: “Il Sommergarten è un posto molto speciale, non è possibile entrarci con grossi camion o trattori, ma siamo riusciti a costruire [il campo da corsa] in modo bellissimo e sono molto soddisfatto del risultato.” E Dirk Hoffmann, Managing Director di Messe Berlin aggiunge “Il Sommergarten è il polmone verde di Berlino. Siamo fieri di ospitare un evento di un tale rilievo per la disciplina ippica.”

Holger Wulschner, show jumper tedesco, tra i migliori cavalieri del CSI5*, a Berlino questo weekend, riprende l’entusiasmo degli organizzatori: “un evento ippico di questa portata a Berlino era atteso da lungo tempo! Sono sicuro che con i top-riders presenti per il suo debutto, questo diventerà molto presto un luogo di riferimento per i grandi eventi ippici.”

Wulschner fa parte di un gruppo di 15 tedeschi che parteciperanno alla competizione in casa, a Berlino, insieme ad altri cavalieri come Christian Ahlmann e Ludger Beerbaum, pronti ad affrontare campioni da tutto il pianeta, compresi il canadese Eric Lamaze, lo statunitense Kent Farrington, il francese Simon Delestre, gli irlandesi Bertam Allen e Denis Lynch, e i britanici Scott Brash, Ben Maher e Emily Moffitt.

Questi cavalieri di eccellenza si raggrupperanno anche in squadre multinazionali per la Global Champions League, che servirà anch’essa di qualifica per i 300000€ del CSI5* Longines Champion Tour Grand Prix di Berlino, sabato. La squadra dei Berlin Lions intende salire nel GCL rankings, dominato per adesso dagli Hamburg Diamonds.