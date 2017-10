In Olanda l’ultima tappa del circuito di Coppa delle Nazioni edizione 2017

I grandi eventi di salto ostacoli non sono certo finiti questa settimana: a tenere banco nella scena equestre mondiale, infatti, è l’ultima delle dieci tappe della FEI Nations Cup di Completo inserita nel Military Boekelo CCIO3 * che si terrà ad Enschede, nei Paesi Bassi.

In questo importantissimo evento, che vede in campo le 17 formazioni dal 4 all’8 ottobre nelle specialità del dressage, cross country e salto ostacoli, saranno Gran Bretagna e Germania le favorite per il titolo, considerando che attualmente sono separate da soli 10 punti. Grande attenzione inoltre per gli Stati Uniti che si sono presentati con 3 combinazioni questo week end nella U.S. Nation Cup Team: Caroline Martin e Pebbly Maximus, Liz Halliday-Sharp e Dinero Z e Katherine Coleman e Back to Business II.

A comporre la squadra azzurra, guidata dal capo equipe Francesco Girardi, Direttore sportivo delle discipline olimpiche della FISE, saranno Marco Biasia su Trebarwith, l’agente delle Fiamme Oro Federico Riso su Rocco II, Francesco Aondio Bertero su Garfield DV ed Eleonora Boschi su Hotchkiss Mc Manus.

In campo a titolo individuale Gianluca Gardini su Castel Clover e Alberto Giugni su Mollington.

L’Italia si presenta così per la sua terza tappa del circuito: nei precedenti appuntamenti di Strzegom e Wiener Neustadt gli azzurri hanno ottenuto due onorevoli quarti posti.

Il Military Boekelo-Enschede è uno dei migliori eventi sportivi al mondo: ogni anno a Boekelo partecipano un gran numero di medaglie olimpiche e campioni internazionali, merito di percorsi unici progettati dal designer olimpico Sue Benson, che fanno di questo appuntamento il più bel concorso di completo del mondo.

Military Boekelo-Enschede