Incredibile in Austria: Guerdat e Fuchs vincono il Glock GP!

Otto campioni olimpici, otto campioni del mondo, 18 campioni europei, quattro vincitori di Coppa del Mondo e 37 cavalieri tra i primi 100 della ranking list mondiale hanno preso parte al Glock Grand Prix 5* di domenica scorsa. La gara dal montepremi di 345.000 euro è stato il punto forte di quattro giorni emozionanti di salto ostacoli internazionale nello strepitoso GLOCK HORSE PERFORMANCE CENTER in Austria. La gara e la posta in palio sono stati rilevanti per la conquista di punti preziosi per la classifica mondiale e hanno dato l’opportunità di ottenere la qualificazione per i Campionati Europei 2017 a Göteborg e per i WEG 2018 a Tryon.

Il finale di questo Gran Premio, però, nessuno poteva prevederlo perché la vittoria non è andata a uno, ma bensì a due cavalieri! Il percorso base da 1.60 m è stato estremamente emozionante, con otto partecipanti che hanno chiuso senza commettere penalità accedendo così al barrage. E’ qui che il campione olimpico di Londra 2012 Steve Guerdat (SUI), in sella a Corbinian, ha ottenuto il primo doppio netto con 49,43. A questo punto è accaduto l’inimmaginabile, ovvero che il compatriota, migliore amico, compagno di allenamento e vicino di scuderia Martin Fuchs, su Clooney 51, ha chiuso il barrage col suo stesso tempo!

Le coincidenze però non finiscono qui. Perché Corbinian e Clooney non solo sono entrambi i figli di Cornet Obolensky e hanno undici anni, ma hanno in comune lo stesso proprietario. È una storia che certamente i due vincitori non potranno dimenticare: “È meraviglioso tornare a casa come vincitore di un Grand Prix a cinque stelle. Ma questa vittoria è davvero molto speciale. Martin e io siamo amici da così tanto tempo, ci alleniamo insieme e viviamo a pochi minuti di distanza. Il valore di questo successo non può essere pesato con i premi, “ha dichiarato il campione Olimpico di Londra 2012, Steve Guerdat, con un sorriso. D’accordo con lui anche Martin Fuchs: “Il podio era il mio obiettivo, ma il fatto che sia arrivata anche la vittoria è ovviamente fantastico. Non posso credere che Steve e io siamo stati in grado di vincere ex aequo. Mentre attraversavo la linea del traguardi ho visto la luce “1” su entrambi sul display. E’ stato incredibile. Per di più, per me è stata la prima vittoria in un GP 5 stelle con Clooney, non poteva andare meglio “.

Ha ben figurato anche Cian O’Connor (IRL), che ha già raccolto due vittorie con due diversi cavalli questo week-end al GHPC d’Austria: in sella al dieci anni Skyhorse, figlio di Quidam de Revel, ha chiuso il terzo giro senza penalità nel jump-off ed è arrivato terzo con un tempo di 50,36 secondi. Miglior azzurro, Emanuele Gaudiano su Caspar, ventiduesimo con 4 penalità al percorso base.

