Italia terza a Rotterdam in FEI Nations Cup

Il terzo posto ottenuto dall’Italia venerdì 23 giugno, nella Coppa delle Nazioni di Rotterdam consente agli azzurri di conquistare la vetta della classifica della 1° divisione europea del circuito. Ecco le considerazioni del Team manager della nazionale Roberto Arioldi.

“Il percorso della Divisione 1 prima della finale di Barcellona (29 settembre 1 ottobre) – ha affermato Arioldi – è ancora lungo: in Svezia a Falsterbo (14 luglio), in Gran Bretagna a Hickstead (29 luglio) e in Irlanda a Dublino (11 agosto). Quanto alle nostre partecipazioni, mancheremo solo l’appuntamento di Hickstead. Al momento posso anticipare che per il primo impegno la squadra convocata sarà composta dal 1° aviere scelto Emilio Bicocchi, Paolo Paini, 1° aviere Luca Marziani, 1° aviere scelto Giulia Martinengo e dall’appuntato scelto Bruno Chimirri e che per l’ultimo, ovviamente, saranno in campo i cavalli che non vedremo impegnati due settimane dopo nell’Europeo. La long list per il Campionato d’Europa che quest’anno è in Svezia nello stadio Ullevi di Gotheborg a fine agosto (21-27) – ha aggiunto il Team manager – dopo Falsterbo sarà chiara.

Questo appuntamento è ovviamente con la finale della FEI Nations Cup l’obiettivo più importante della stagione, anche perché deve servirci per testare i binomi in vista dei mondiali di Tryon (Noth Carolina) del 2018 che sono la prima occasione per la qualificazione olimpica. Le esigenze per un campionato che si snoda su più giornate e con una formula di gare conseguentemente articolata sono completamente diverse da quelle di una prova secca come la coppa delle nazioni. Essere al primo posto dopo la quinta delle otto tappe della Divisione 1 della FEI Nations Cup™ è davvero gratificante e mi piace segnalare che sono stati ben nove i cavalieri che hanno contribuito a questo traguardo: Emilio Bicocchi, Piergiorgio Bucci, Bruno Chimirri, Lorenzo De Luca (aviere), Juan Carlos Garcia, Emanuele Gaudiano (carabiniere scelto), Luca Marziani, Paolo Paini, e Alberto Zorzi (Caporal maggiore). Gianni Govoni e Giulia Martinengo, selezionati per le squadre in veste di riserve, non hanno avuto ancora la possibilità di misurarsi e me ne duole perché avrebbero anche loro certamente ben figurato. Mi sembra veramente stupendo – ha concluso Arioldi – poter contare su di un gruppo così ampio di binomi e che il problema sia talvolta lasciare fuori qualcuno”.

Grande soddisfazione traspare anche dalle parole del Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola.

“A tre tappe dal termine – ha detto il numero uno della FISE – guidiamo la classifica della Europa Division 1 di salto ostacoli e andiamo diretti alla finale di Barcellona. Credo che questo importante successo è stato raggiunto per il merito di poche persone che, insieme ai consiglieri federali, vorremmo ringraziare. Roberto Arioldi che sta dando un forte carattere al suo ruolo e trasmettendo una mentalità vincente da vero leader quale è. I cavalieri che lo seguono e stanno assimilando la mentalità. Sono dei seri professionisti e lavoratori in un mondo che non consente approssimazioni e richiede tanti sacrifici e tenacia. Oggi vedo una squadra che si vuole bene e si sostiene. Gli sponsor/proprietari che ci sostengono e credono nei valori dello sport, non si fanno ammaliare da offerte di vendita ma continuano a crederci e seguirci. Con queste poche ma fondamentali persone abbiamo costruito un successo che erano anni che non ottenevamo. Grazie a tutti e da parte nostra cerchiamo di non deludervi impegnandoci a organizzare uno sport pulito, meritocratico e leale!”.

