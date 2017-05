Juan Carlos Garcia è il nuovo Campione Italiano Assoluto 2017

E’ Juan Carlos Garcia il nuovo Campione Italiano Assoluto di salto ostacoli 2017. Garcia ha ottenuto il titolo domenica 23 aprile al termine della terza prova valida per l’assegnazione delle medaglie negli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre, una gara a due manche (h. 160). Garcia che ha montato Cocodrillo (Prop. Suny Riccioni) e ha concluso le tre prove previste dal regolamento di gara con un totale di 10.48 penalità, situazione questa, che gli ha consentito di scalare la classifica e salire sul primo gradino del podio.

Con il successo di oggi Juan Carlos Garcia – colombiano di nascita, ma ormai italiano di passaporto sportivo da diversi anni – ottiene il secondo titolo Tricolore, dopo quello conquistato nel 2004 ai Pratoni del Vivaro (Roma) in sella Iron. E con quella ottenuta oggi Garcia aggiunge dunque, un’importante medaglia alla sua bacheca, già colma di grandi successi. Tra questi spiccano senz’altro i due argenti continentali vinti nel 2009 con la squadra italiana di salto ostacoli a Windsor (Gran Bretagna) nel salto ostacoli e – nello stesso anno – con il team azzurro di completo a Fontainebleau (Francia), la vittoria di numerosi Gran Premi internazionali, ma anche la partecipazione a due edizioni dei Giochi Olimpici (Atene e Seoul) a tre finali di Coppa del Mondo (Deauville, Kuala Lumpur e Milano) e a ben quattro edizioni del World Equestrian Games (Stoccolma, Jerez de La Frontera, Aachen e Lexington).

“E’ una vittoria sicuramente particolare – ha detto Juan Carlos Garcia – perché Cocodrillo è rientrato da un lungo periodo di riposo e questa è quindi per una doppia soddisfazione. Come tutti i Campionati anche in questo è stato impossibile fare pronostici e stabilire il binomio vincitore prima dell’ultimo. Il percorso più impegnativo – ha aggiunto Garcia – è stato per me senz’altro quello della seconda giornata (prova a due percorsi ndr). Adesso penso a festeggiare questa vittoria con i proprietari del cavallo e i miei amici”.

Torna sul podio, dopo la vittoria del titolo nel 2015, il 1° Aviere scelto Giulia Martinengo Marquet, che oggi ad Arezzo ha messo al collo la medaglia d’argento. L’amazzone friulana, tesserata per il Gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare, ha montato Fine Edition (Prop. Sgh Srl) e al termine di una gara costante ha concluso il suo Campionato con un totale di 12.38.

La medaglia di bronzo è andata, invece, al pugliese di nascita, ma ormai romano di adozione Francesco Franco. In sella a Banca Popolare di Bari Cassandra (Prop. Olgiata Equestrian di Francesco Franco), Franco ha chiuso il suo Campionato con un totale di 15.96 penalità.