Jumping Mechelen, l’ultimo appuntamento del 2016

Organizzato tra Natale e gli ultimi giorni dell’anno, il Jumping Mechelen chiude tradizionalmente l’anno equestre in Europa.

Considerato il maggiore evento del Belgio, è un appuntamento importante non solo per le tante gare in programma nell’arco di cinque giorni, ma anche perché ospita l’ultima tappa di Longines FEI World Cup Jumping del 2016, la nona tappa della serie.

Sarà una tappa determinante per la leadership, che al momento appartiene al francese Kevin Staut ma che il giovane azzurro Lorenzo De Luca insidia pericolosamente. Gli basterebbe un piazzamento migliore del transalpino per raggiungere una prima posizione, che sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione eccellente.

Dopo la tappa belga la Longines FEI World Cup Europa si fermerà per quasi un mese, per riprendere dopo la metà di gennaio a Lipsia, in Germania.

Sono tanti i big del salto ostacoli attesi a Malines, a partire da colui che lo scorso anno si è aggiudicato la tappa di Coppa del Mondo, il tedesco Christian Ahlmann. Ci sarà anche il suo compatriota Daniel Deusser, che nonostante il suo passaporto, in realtà gioca in casa: Deusser è sposato con una belga e abita proprio a Malines. Tanti i cavalieri belgi che cercheranno di tenere alto l’onore nazionale, tra cui Nicola e Olivier Philippaerts, Gregory Wathelet, Jérôme Guéry e Niels Bruynseels.

Ma il Jumping Mechelen non sarà solo salto ostacoli: è prevista anche la tappa di Coppa del Mondo di attacchi, con l’australiano Boyd Exell che cercherà di mantenere la leadership, dopo aver vinto già due tappe e puntando al tris.

Inoltre, il Jumping Mechelen ospiterà anche la prima gara di FEI World Pony Jumping, dedicata ai giovanissimi campioni del salto ostacoli.