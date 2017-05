Jur Vrieling è il nuovo Re di Roma

Una Piazza di Siena gremita all’inverosimile ha reso onore al Gran Premio Loro Piana Città di Roma che domenica scorsa ha chiuso l’85° CSIO di Roma Piazza di Siena Intesa San Paolo – Master fratelli d’Inzeo.



Ed una strepitosa competizione ha posto il sigillo in un’edizione da ricordare che ha visto per la prima volta un cavaliere olandese vincere la gara clou a livello individuale del concorso. Jur Vrieling in sella a VDL Glasgow vh Merelnest ha sfoderato una prestazione impeccabile che gli è valsa la vittoria. Vrieling e il suo stallone morello sono stati infatti gli unici a chiudere le due manche della gara senza penalità agli ostacoli con il tempo finale di 50.32 secondi conquistando una vittoria più che meritata.



Ma di altissimo livello sono state anche le prove di Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca che si sono piazzati rispettivamente al secondo e terzo posto, occupando così le restanti posizioni del podio. Zorzi su Fair Light Van’t Heike ha chiuso la prova con l’ottimo tempo di 45.92 commettendo però errore proprio all’ultimo ostacolo. Buon riferimento cronometrico anche per De Luca che in sella a Ensor de Litrange LXXII ha pagato invece l’errore alla penultima insidia.



E’ mancata così l’impresa di centrare la doppietta Coppa delle Nazioni-Gran Premio che a Roma mancava dal 1976 (l’ultima vittoria nel solo Gran Premio risale invece 1994): “Grande rammarico aver abbattuto l’ultimo ostacolo – ha detto Alberto Zorzi – ma per il resto niente da dire. La cavalla è stata grandiosa. Nel primo giro la sentivo calda, pronta, perfetta e infatti ha saltato magnificamente, nel secondo giro Arioldi (il ct azzurro ndr) mi ha consigliato di spingere, purtroppo sull’ultimo ostacolo ho esagerato e ha toccato con il posteriore. Comunque ha fatto tre netti su quattro giri, tra oggi e la Coppa. Non potevo chiedere di meglio”.



Anche Lorenzo De Luca ha messo in mostra un gran bel sorriso, doppiamente soddisfatto per aver ricevuto il Premio Fratelli d’Inzeo: “Sono molto orgoglioso aver ricevuto questo premio. I fratelli d’Inzeo sono la storia di questo sport e io ho l’onore di conoscere molto bene la famiglia. Per quanto riguarda la gara peccato per quell’errore al penultimo ostacolo. Io e Alberto potevamo essere primo e secondo e invece ci ritroviamo secondo e terzo, ma non si butta di certo un risultato così in una gara di altissimo livello”.

Risultati