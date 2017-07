La FEI Nations Cup arriva a Falsterbo, in Svezia

La sesta tappa della FEI Nations Cup Europe Division 1 arriva a Falsterbo, in Svezia, giungendo quasi al termine in attesa degli ultimi appuntamenti di Hickstead (GBR) e Dublino (IRL) in attesa della finalissima del 28 di settembre a Barcellona.

Dal 13 al 16 luglio le migliori squadre e cavalieri internazionali si daranno battaglia in un contesto speciale, nonostante la concomitanza con il celebre appuntamento di Aachen (14 – 23 luglio) dove la formazione azzurra sarà comunque presente grazie al gradito invito che mancava diversi anni. In Olanda saranno Piergiorgio Bucci su Casallo Z, l’aviere scelto Lorenzo De Luca su Ensor de Litrange, Juan Carlos Garcia su Gitano V Berkenbroeck, il 1° aviere Luca Marziani su Tokyo du Soleil e Paolo Paini su Ottava meraviglia di Ca’ San Giorgio a tenere alto il tricolore.

I cavalieri scelti dal team manager Roberto Arioldi per questo l’appuntamento di Falsterbo, invece, sono: il 1° aviere scelto Emilio Bicocchi con Sassicaia Ares (e Call Me), Paolo Paini con Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio (e Labael Chic de Septon Z e Ten Ten), il 1° aviere Luca Marziani con Tokyo du Soleil (Saxo Des Hayettes), il 1° aviere scelto Giulia Martinengo Marquet con Fine Edition (e Courage Des Fegie e Kiwi Kick), l’appuntato scelto Bruno Chimirri con Tower Mouche.

L’Italia attualmente è al comando della classifica con 345 punti, grazie alla vittoria storica di Roma in Piazza di Siena, al trionfo nello CSIO di San Gallo, al quarto posto nella tappa di apertura di Lummen e alla terza posizione ottenuta a Rotterdam il 25 giugno scorso. Seguono la Svezia con 307.5 punti e la Francia con 302.5.

In Svezia saranno Germania, Irlanda, Olanda, Svizzera e Svezia a cercare di ottenere i migliori piazzamenti per cercare di agguantare l’Italia in vetta alla classifica, insieme a Norvegia e Stati Uniti che non potranno beneficiare di alcun punto essendo iscritte nella divisione 2 europea e in quella americana.

L’attesissima Coppa delle Nazioni è in programma venerdì 14 luglio alle ore 14:30 mentre il Longines Falsterbo Grand Prix sarà la gara che chiuderà l’evento domenica 16 luglio, davanti al pubblico delle grandi occasioni.

Cavalli e cavalieri