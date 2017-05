La FEI Nations Cup arriva a Linz, in Austria

Partirà domani fino a domenica 7 maggio lo CSIO4* di Linz, in Austria, concorso che ospiterà la prima tappa di Coppa delle Nazioni Divisione 2. Saranno tante le squadre presenti che cercheranno di ottenere punti preziosi in vista della finale di Barcellona che si terrà il primo di ottobre nel fantastico scenario del “Real Club de Polo”: scenderanno in campo nell’arena in sabbia le nazionali del Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Israele, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, Slovenia, Slovacchia, Turchia e Ucraina.

Presente anche il team italiano che potrà partecipare alla gara di coppa, insieme a Germania e Korea, ma senza ottenere punti in quanto nazionale iscritta alla Divisione 1. La squadra, agli ordini del capo equipe Jerry Smit, sarà composta da Claudio Delnevo (Clarico), dal Carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Chalou), dal primo aviere scelto Luca Marziani (Tokyo du Soleil), Luca Maria Moneta (Herold N) e dall’Assistente capo della Polizia di Stato David Sbardella (Triomphe van Schuttersshof). A titolo individuale prenderanno parte allo CSIO 4 stelle anche Davide Kainich con Arian, Caballero e Oliver Twist Bay e Melissa Vanzani, unica amazzone italiana che si presenterà con Celine VD Wolfsakker e Con Climax.

Anche in questa occasione c’è gran voglia di far bene da parte della compagine azzurra, fresca di un quarto posto nella tappa di Lummen e desiderosa di arrivare al meglio per l’appuntamento più atteso del mese di maggio, o forse dell’intera stagione: lo CSIO di Roma. L’appuntamento di Piazza di Siena, presentato ieri pomeriggio presso il 4° Reggimento dei Carabinieri a cavallo di Tor di Quinto alla presenza del presidente della FISE Marco Di Paola, degli esponenti del CONI e del Comune capitolino, si preannuncia un ritorno alle origini, soprattutto a livello organizzativo.

Tornando all’appuntamento in centro Europa, dal 1993 lo CSIO d’Austria è organizzato presso l’impianto equestre di Linz-Ebelsberg, nella periferia meridionale di Linz, sotto la direzione di Helmut Morbitzer; questo concorso, che rientra nel circuito del Linzer Pferdefestival, è da sempre una delle tappe più apprezzate dai cavalieri grazie al suo clima è allo splendido scenario immerso nel verde. Il calendario prevede la gara di FEI Nations Cup venerdì 5 maggio alle ore 16:00, mentre il Gran Premio si terrà domenica 7 maggio alle ore 15:00.

FEI Nations Cup