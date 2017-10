La Germania si aggiudica il titolo 2017 della FEI Nations Cup di Completo a Boekelo

È stata la Nuova Zelanda con Tim Price (Cekatinka), Sir Mark Todd (McClaren), Daniel Jocelyn (Grovine de Reve) e Blyth Tait con (Havana van’t Castaneahof) a vincere l’ultima tappa di FEI Nations Cup a Boekelo col punteggio complessivo di 160,90. Un trionfo che non ha comunque fermato l’inarrestabile Germania, forte del secondo posto (punteggio di 174,30 ) valido per conquistare il titolo dell’edizione 2017 ai danni della Gran Bretagna. Terza piazza, infine, per l’Australia che ha chiuso col punteggio di 203,70.

Protagonista assoluto di questa spettacolare edizione, nonostante il risultato dei tedeschi, è stato il cavaliere neozelandese Tim Prince che oltre a conquistare la prova a squadre si è incoronato campione individuale della prestigiosa tappa olandese, sempre in sella alla sua formidabile Cekatinka: le ottime prove nel dressage, cross country e salto ostacoli si sono trasformate nel punteggio di 43.70, il migliore in assoluto in questa finale.

Anche se fuori dal podio, la squadra italiana di completo ha ben figurato agli occhi del mondo terminando al nono posto: il team guidato dal capo equipe Francesco Girardi e composto da Marco Biasia su Trebarwith (85,30; 45°), l’agente delle Fiamme Oro Federico Riso su Rocco II (96,50; 49°), Francesco Aondio Bertero su Garfield DV (197,00; 68°) ed Eleonora Boschi su Hotchkiss Mc Manus (El. Cross) ha concluso con un totale negativo di 378,80. Miglior risultato individuale è quello di Marco Biasia e Trebarwith.

Applausi quindi per la compagine azzurra che ha dimostrato di poter competere ancora una volta con le migliori squadre del mondo, nonostante un gap evidente dovuto soprattutto allo strapotere degli avversari.