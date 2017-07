La nona tappa del Longines Global Champions Tour arriva a Cascais

Il gotha dell’equitazione mondiale oggi sbarca a Cascais, in Portogallo, per la nona tappa del prestigioso Longines Global Champions Tour.

Un ordine partenza di tutto rispetto caratterizzerà l’evento organizzato a due passi da Estoril, dove si daranno battaglia per la conquista del Longines Grand Prix i più grandi cavalieri, tra cui spicca il numero 1 del Longines Global Champions Tour Ranking Harrie Smolders, desideroso di confermare la sua posizione di prestigio.

Ma farà bene a guardarsi alle spalle dato che in terza posizione incombe un grandissimo Alberto Zorzi, vincitore della tappa di Monaco e sempre più in ascesa grazie a delle incredibili prestazioni. Con lui sarà presente anche il Carabiniere Emanuele Gaudiano, specialista delle gare veloci e desideroso di lasciare il segno in questo appuntamento europeo.

Inutile dire che è davvero un momento d’oro per l’equitazione italiana. A confermarlo non sono solamente i risultati delle squadre azzurre in Coppa delle Nazioni, ma anche i risultati individuali conseguiti settimana dopo settimana da cavalieri e amazzoni italiane.

A confermare questo trand è la Longines Ranking List della FEI che ha da poco aggiornato i risultati nel periodo compreso tra l’1 luglio 2016 e il 30 giugno 2017 sono: il 1° aviere Lorenzo De Luca è ormai nell’olimpo degli sport equestri, avendo ottenuto un magnifico e naturalmente storico terzo posto con 2893 punti. De Luca, che supera così il compagno di scuderia, il tedesco Daniel Deusser (sceso al quinto posto) si avvicina sempre più alla vetta della classifica che vede stabile al primo posto lo statunitense Kent Farrington (3065), seguito dal connazionale Mclain Ward, secondo (in risalita dal terzo posto) con 2923.

Se Lorenzo De Luca si avvicina sempre più alla vetta della classifica il Caporal Maggiore Alberto Zorzi, secondo quanto sentenziato dall’ultima versione della classifica mondiale, è senz’altro protagonista di un’incredibile scalata, che lo vede raggiungere la 16esima posizione. Il cavaliere dell’Esercito Italiano guadagna ben 19 posizioni nella classifica generale, che lo vedeva fino all’ultima stesura al 35° posto.

Cavalli e cavalieri