La quinta tappa del Global arriva in Germania

Amburgo, la più grande città portuale della Germania, ospiterà un’altra tappa mozzafiato del Longines Global Champions Tour, la quinta per l’esattezza, che si svolgerà dal 24 al 28 maggio. Sarà l’incredibile Derby-Park Klein Flottbeck, dove si è tenuto per decenni il celebre Derby tedesco, a richiamare migliaia di visitatori e appassionati di cavalli che riempiranno la vastissima area sportiva del centro, uno dei più conosciuti e apprezzati al mondo.

Anche per questa occasione saranno tantissimi i top riders mondiali che si contenderanno sia un piazzamento di prestigio nel Longines Grand Prix di sabato sia punti preziosi per la Global Champions League. Neanche a dirlo, sarà la formazione tedesca quella più numerosa e agguerrita in questo caldissimo appuntamento di maggio; tra questi spiccano i più grandi cavalieri del mondo come Christian Ahlmann, Ludger Beerbaum. Daniel Deusser, Marcus Hening e Marco Kutscher, solo per citarne alcuni.

Dovranno mettercela tutta i numerosi sfidanti per cercare di metter dietro i campioni di casa, ma di certo riders del calibro di Olivier Philippaerts, Simon Delestre, Julien Epaillard, Bertram Allen, Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten, Martin Fuchs, Scott Brash, Ben Maher, John Whitaker e Laura Kraut non si tireranno indietro per ottenere il massimo del risultato.

Amburgo, tra l’altro, sarà l’ultimo concorso del famoso stallone di 19 anni Casall ASK, compagno di tante vittorie del fuoriclasse svedese Rolf-Goran Bengstsson: con una solenne cerimonia di addio Casall sarà ritirato dalle competizioni dopo il Gran Premio di sabato, davanti a tantissimi spettatori che gli renderanno omaggio. Nel 2016 fu una leggenda dello sport come Ludger Beerbaum a trionfare nell’erba di casa e chissà che non riesca nell’impresa siglando una storica doppietta.

Ovviamente assenti tutti i cavalieri italiani che saranno impegnati, da giovedì 25 fino a domenica 28, nella fantastica cornice di Villa Borghese per lo CSIO5* di Roma: Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi mancheranno per la prima volta dall’inizio del tour, lasciano spazio agli avversari che potrebbero approfittare delle loro assenze per agguantare il primo posto in classifica. Ma il concorso capitolino, si sa, è il più atteso dell’anno per ogni cavaliere azzurro, tanto che nessuno si perderebbe l’occasione di saltare in Piazza di Siena, cornice di rara bellezza. L’Italia poi è alla ricerca di una vittoria storica che manca da 22 anni, proprio dalla celebre vittoria di Arnaldo Bologni in sella a May Day nel 1994. Chissà se sarà la volta buona!

