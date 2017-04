L’erba di Lummen torna brillare per la FEI Nations Cup

Quella delle Fiandre è certamente una delle tappe più importanti del calendario internazionale in quanto apre ufficialmente la stagione 2017 della FEI Nations Cup, competizione di spicco che mette in palio i primi punti preziosi validi per il girone Europa – Divisione 1. Presente l’Italia di Arioldi.

Saranno tantissimi i cavalieri protagonisti nell’incredibile manto erboso del Jumping Lummen, con in testa le nazionali pronte ad affrontare una nuova sfida vero la finale di Barcellona. L’Italia si presenta in ottima forma a questo appuntamento, forte di una squadra composta dal il 1° aviere scelto Emilio Bicocchi con Sassicaia Ares, Call Me e Indra van’t Molenhof, dall’appuntato scelto Bruno Chimirri con Tower Mouche; dal neo campione italiano Juan Carlos Garcia con Gitano V Berkenbroeck, Zilver, Cocodrillo e Bonzai van de Warande, dal 1° aviere Luca Marziani con Tokyo Du Soleil, Chiricco 2 e Qing d’Amour, da Paolo Paini con Ottava Meraviglia Di Ca’ San Giorgio e Clodia Csg e infine da Piergiorgio Bucci con Driandria, Ugano de Coquerie e Heartbreaker vd Achterhoe.

Capo Equipe della spedizione sarà Roberto Arioldi, seguito dal veterinario Ugo Carrozzo: questa volta sarà lui a tentare l’impresa, cercando così di eguagliare quanto fatto dell’ex CT Hans Horn che nel 2015 si posizionò sul gradino più alto del podio. Rispetto a due anni fa solamente Piergiorgio Bucci è rimasto in squadra e anche in questa occasione continuerà ad essere una delle colonne della nazionale, forte del terzo posto ad Anversa in sella a Casallo Z (a riposo per questa occasione). Arioldi potrà comunque avvalersi di ottimi cavalieri che già da inizio 2017 hanno ottenuto risultati importanti, vedi Paolo Paini (vincitore a febbraio del GP nello CSIO 5* di Al Ain), Emilio Bicocchi (anche lui grande protagonista negli Emirati), Juan Carlos Garcia (fresco vincitore dei Campionati Italiani Assoluti ad Arezzo domenica scorsa), Luca Marziani (forte anche lui di un’ottima prova agli assoluti) e Bruno Chimirri (cavaliere sempre super affidabile). Peccato per il forfait di Gianni Govoni che ha dovuto rinunciare a causa dell’infortunio del suo cavallo di punta, Antonio.

Non mancheranno, anche nelle altre competizioni in programma dello CSI, i migliori cavalieri del mondo a partire dai padroni di casa del Belgio che schiereranno: Ann Carton-Grootjans, Karel Cox, Karline De Brabander, Pieter Devos, Wouter Devos, Thierry Goffinet, Jerome Guery, Vincent Lambrecht, Francois Jr Mathy, Jan Motmans, Olivier Philippaerts, Bert Prouve, Kim Thiry, Constant Van Paesschen, Catherine Van Roosbroeck, Koen Vereecke, Wilm Vermeir e Chloe Vranken. Saranno di scena anche altri grandi nomi internazionali come Sergio Alvarez Moya; Marie Hecart, Denis Lynch e Steve Guerdat.

Il programma prevede la qualificazione al Gran Premio (cat. 150) nella giornata di giovedì 27 e sabato 29, la gara di Coppa delle Nazioni venerdì 28, il Derby delle Fiandre e il Sei Barriere sempre sabato 29 e l’atteso Gran Premio domenica 30 aprile.

Jumping Lummen