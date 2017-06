LGCT, arriva lo spettacolo di Monaco

Mentre la stagione del Global Champions Tour si avvicina al punto centrale della stagione, i più grandi cavalieri del mondo, inclusi sei dei primi dieci, tornano in Costa Azzurra verso la fantastica tappa di Monaco. Tutti gli occhi, neanche a dirlo, saranno puntati verso il Longines Global Champions Tour Grand Prix du Prince de Monaco dal montepremi di € 300.000 presentato da Sapinda, che si terrà sabato.

Il LGCT di Monaco è diventato ormai un significativo evento mondano e di intrattenimento del Principato, con l’aggiunta dell’emozionante circuito della Global Champions League; tre giorni di sport ad altissimo livello che si fonde con l’eleganza e il glamour tipico della scena monegasca.

In campo a dar prova di se tornerà il numero uno al mondo Kent Farrington, fresco vincitore del Gran Premio di Madrid solo poche settimane fa davanti ad una folla in delirio. Il cavaliere americano, leader della Longines Ranking, dovrà usare tutte le “armi” a disposizione per ottenere la seconda vittoria nel tour e contrastare avversari del calibro di Daniel Deusser (GER), numero 2 del mondo, e Christian Ahlmann (GER), numero 6; con loro anche Simone Delestre (FRA), attualmente decimo in classifica mondiale e desideroso di far bella figura davanti al principe e alla principessa di Monaco.

Torneranno nella prestigiosa arena in sabbia anche i protagonisti della scorsa edizione, vedi il numero 7 del mondo Kevin Staut (FRA) e il numero 8 Scott Brash (GBR) che voleranno sugli ostacoli collocati tra i super yachts ormeggiati a ridosso della costa e la celebre pitlane del GP di Formula 1.

Tra gli italiani scenderà in campo il Caporal maggiore Alberto Zorzi, componente del quartetto vincitore a Roma della Coppa delle Nazioni, prendendo parte al suo settimo appuntamento stagionale del Longines Global Champions Tour. Ai suoi ordini: Cinsey e Cornetto K.

La classifica generale vede ancora al comando l’olandese Harrie Smolders con 150.00 punti, seguito in seconda posizione dal nostro fenomeno azzurro Lorenzo de Luca con 133.000 punti e dall’altro olandese, l’asso Maike van der Vleuten con 124.00.

Cavalli e cavalieri