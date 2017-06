LGCT: Bicocchi, De Luca e Zorzi in campo a Parigi

Nessuna sosta per il Longines Global Champions Tour che dopo Montecarlo farà tappa all’ombra della Tour Eiffel, in uno dei concorsi più affascinanti d’Europa. Sarà Parigi ad ospitare l’ottavo appuntamento del circuito ideato da Jan Tops. E proprio uno dei cavalieri della sua scuderia, dopo la splendida vittoria nel Gran Premio di Montecarlo, sarà nuovamente in campo nel CSI penta stellato: ovviamente stiamo parlando del Caporal maggiore Alberto Zorzi che cercherà di continuare la sua scalata alla classifica generale insieme ai fieri Cinsey e Fair Light Van t Heike.

Insieme al cavaliere veneto ci saranno anche l’aviere scelto Lorenzo De Luca con Halifax vh Kluizebos e Armitages Boy e il 1° aviere scelto Emilio Bicocchi che a Parigi presenterà Sassicaia Ares e Call Me. Rientra ormai nella normalità vedere ai piani alti di tutte le classifiche internazionali i nostri azzurri che dopo aver conquistato la vetta della FEI Nations Cup™ di salto ostacoli (Italia al momento prima in classifica) primeggiano persino nella ranking del Longines Global Champions Tour: Alberto Zorzi dopo la vittoria di Monaco è attualmente terzo con 145 punti, seguito da Lorenzo De Luca in quarta posizione con 133 punti. E a Parigi saranno i nostri due fuoriclasse ad avere l’opportunità di attaccare il vertice di questo ottavo leg, cercando di raggiungere la vetta occupata dal tedesco Christian Ahlmann (154 pt) e la seconda posizione dell’olandese Harrie Smolders (150 pt). Di certo non si lascerà sfuggire l’occasione di far bene neanche il terzo portacolori azzurro Emilio Bicocchi, sempre pronto a dare il meglio su qualsiasi campo di gara.

Oltre a sette dei migliori cavalieri del mondo è attesa una cornice di pubblico incredibile, con oltre 2.500 persone pronte ad assiepare le tribune per assistere all’evento che culminerà con il Longines Grand Prix. Non mancherà ovviamente la parte dedicata all’intrattenimento grazie al “Grand Village” situato nei pressi dell’arena di gara in cui saranno proposte esibizioni, animazioni e workshop rivolte soprattutto alle famiglie.

Mentre i tre cavalieri Italiani saranno impegnati a Parigi, nello stesso fine settimana altri azzurri scenderanno in campo nei CSI3* di Arnhem in Olanda e di Vichy in Francia e nei CSI2* di Wiener Neustadt in Austria e di Mons Ghlin in Belgio.