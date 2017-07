LGCT Chantilly: la “Capitale del Cavallo” ospita la decima tappa

Il Longines Global Champions Tour torna in Francia nell’elegante città di Chantilly, dal 13 al 16 di luglio. La scelta di questa location, decima tappa del circuito ideato dall’imprenditore olandese Jan Tops, non è certo casuale, visto che questo luogo magico nel nord della nazione transalpina è considerato dai francesi la “Capitale del cavallo”.

I più grandi top riders, infatti, salteranno di fronte all’imponente Castello di Chantilly dove si trova il museo vivente del cavallo e le grandi scuderie fondate dal maestro di cavalleria Yves Bienamié nel 1982, imponente ed elegante struttura dove è racchiuso il passato e il presente del mondo equestre.

In questo scenario unico al mondo si daranno battaglia i migliori otto cavalieri del globo, tra cui il numero uno della FEI Ranking List Kent Farrington (USA), formidabile atleta che cercherà di mantenere la vetta dando il meglio di sè nel verdissimo prato curato ad hoc per l’evento; con lui ci sarà anche il nostro talento azzurro Lorenzo de Luca, forte di un terzo posto che mai nessuno nella storia dell’equitazione italiana era riuscito a conquistare.

Insieme a lui non può certo mancare l’altro talento nostrano, il caporal maggiore dell’Esercito Italiano Alberto Zorzi che anche per questo concorso potrebbe aver problemi con il cavallo di punta Cornetto K: secondo alcune indiscrezioni, infatti, Alvaro de Miranda Doda (ex marito della proprietaria del cavallo Athina Onassis) avrebbe ottenuto ragione dal tribunale brasiliano circa il diritto di montare il cavallo. Come è noto questo diritto gli era stato negato dalla Onassis, eccezion fatta per le Olimpiadi di Rio de Janerio (patria di Doda), che poi ha scelto insieme a Jan Tops Alberto come cavaliere di fiducia per portare avanti il lavoro di Cornetto con i risultati che tutti sappiamo.

La speranza, ovviamente, è che tutto possa risolversi nel migliore dei modi, soprattutto per Zorzi. In sella ad un nuovo destriero anche lui dovrà fronteggiare big come Kevin Staut (FRA), numero 4 al mondo, Christian Ahlmann (GER) numero 6 al mondo, Scott Brash (GBR) numero 8 al mondo, Maikel van der Vleuten (NED) numero 9 al mondo e Simone Delestre (FRA), numero 10 al mondo.

Che vinca il migliore