LGCT: La Spagna di Moya conquista Cannes

E’ Sergio Alvarez Moya a conquistare il cielo stellato di Cannes nella sesta tappa del Longines Global Champions Tour. Merito di una prova da manuale del cavaliere spagnolo e del suo incredibile Arrayan, baio di 12 anni da Baloubet du Rouet che si è letteralmente “mangiato” il barrage del Longines Grand Prix (prova mista cat. 160) realizzato dallo chef de piste azzurro Uliano Vezzani.

Una prova super chiusa in 35.76 secondi e 0 penalità da Moya, che ha dato del filo da torcere a due big dell’equitazione mondiale: il francese Simon Delestre, secondo su Hermes Ryan con cui ha chiuso con un doppio netto in 36.70 secondi, e il tedesco Daniel Deusser, che in sella a SX Hidalgo v. ha fermato il cronometro a 37.63 senza commettere penalità

Questa volta nessun atleta azzurro è riuscito a salire sul podio, ma la il distacco dalla zone che conta è rimasto comunque minimo: merito del Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano Alberto Zorzi che con un doppio netto e un tempo in barrage di 38.30 ha ottenuto il quarto posto della classifica finale nel GP su MHS Going Global, confermando un incredibile stato di forma.

Con quest’altra ottima prestazione Alberto Zorzi guadagna ben cinque posizioni nella classifica generale del circuito e raggiunge il quinto posto con 105 punti. L’aviere scelto Lorenzo De Luca, complice la mancata qualifica nel Longines Grand Prix, cede la vetta della graduatoria all’olandese Harrie Smolders che guida con 150 punti (contro i 133 del cavaliere azzurro). Anche se è mancata la presenza nella competizione più importante, De Luca ha comunque fatto risuonare l’inno di Mameli nella prova più importante della seconda giornata del Longines Global Champions Tour di Cannes.

In sella a Halifax vh Kluizebos l’aviere scelto ha messo a segno la migliore prestazione nella prova mista del venerdì (h. 150), commentando così la sua gara: “Il mio cavallo ha saltato in modo fantastico – ha dichiarato a caldo De Luca – e ci ho voluto provare”.

Sul percorso disegnato sempre dallo chef de piste italiano Uliano Vezzani, dopo aver guadagnato il pass per il barrage, De Luca e Halifax hanno chiuso il tracciato decisivo con un altro netto agli ostacoli e il più veloce tempo di 37”46, con oltre un secondo di vantaggio sull’irlandese Darragh Kenny, secondo classificato, in sella a Chanel (0/0); 38”55. Terzo posto per il saudita Ramzy Al Duhami su High Quality (0/0; 39”76).

