L’Italia cerca il tris a Rotterdam

Dopo le storiche vittorie di Roma e San Gallo l’Italia torna in campo nel circuito di FEI nations Cup™ Europa Divisione 1 a Rotterdam dal 22 al 25 giugno. La tappa olandese è tra quelle che consentiranno agli azzurri di ottenere punti utili per la classifica generale della stagione in corso, in cui al momento l’Italia occupa la seconda posizione con 270 punti alle spalle della Francia (302,5).

Il Team Manager selezionatore Roberto Arioldi per la quinta tappa del circuito ha chiamato in causa Piergiorgio Bucci (Casallo Z, Driandria, Ugano de Coquerie), l’Aviere scelto Lorenzo De Luca (Armitages Boy, Balou de Coeur Joye, Ensor de Litrange), il Carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Caspar 232, Corbanus, Jasper P D’15), Gianni Govoni (Queen 2000 Z, Winn Winn) e il 1° Aviere Luca Marziani (Saxo des Hayettes, Tokyo du Soleil). Solo giovedì pomeriggio al termine del sorteggio che stabilirà l’ordine di partenza della Coppa delle Nazioni, Roberto Arioldi, Capo equipe della squadra azzurra, sceglierà il quartetto che rappresenterà l’Italia nell’attesissima gara a squadre in programma venerdì 23 giugno alle 15.00. L’Italia si presenta a Rotterdam con due vittorie (Roma e San Gallo) sulle quattro tappe disputate, ma in Olanda cercheranno di andare a punti sette degli otto team di prima divisione: Olanda, Irlanda, Germania, Svizzera, Svezia, Italia e Spagna. La gara non sarà qualificante per la squadra francese.

A guardare, dunque, le nazioni in campo quella olandese si preannuncia una Coppa delle Nazioni molto combattuta e senz’altro da non perdere.

Mentre la squadra italiana sarà in campo a Rotterdam il Caporal maggiore Alberto Zorzi, componente del quartetto vincitore a Roma, farà il tifo per i suoi compagni di squadra da Montecarlo, dove prenderà parte, al settimo appuntamento stagionale del Longines Global Champions Tour. Ai suoi ordini: Cinsey e Cornetto K.

Nello stesso fine settimana tanti altri azzurri saranno impegnati nel CSI3*-W di Olomouc in Repubblica Ceca, nel CSI3* di Bonheiden in Belgio, nei CSI2* di Riesenbeck in Germania, Kronenberg in Olanda, Montecarlo nel Principato di Monaco e di Dalian in Cina.

CHIO Rotterdam