L’Italia fa tappa a Drammen per la Coppa delle Nazioni

Dopo la grande vittoria nello CSIO4* di Linz, in Austria, una squadra azzurra sarà ancora in campo durante il fine settimana in occasione dello CSIO3* di Drammen in Norvegia, evento che si terrà dall’11 al 14 maggio e valevole per la Europe Division 2 della FEI Nations Cup.

Drammen accoglie l’Italia da vincitori dato che nell’ultima edizione del concorso ufficiale, nel 2016, la nostra formazione si è aggiudicata la Coppa delle nazioni con Luca Maria Moneta, Matilde Giorgia Bianchi, Paolo Cannizzaro e Giacomo Bassi.



Quest’anno la squadra azzurra che scenderà in campo, capitanata in qualità di capo equipe ancora una volta da Jerry Smith, sarà composta da Marta Bottanelli (Caletto, Clintissima), Samuele Maestri (Colada, Night Easy del Gardesano), Ludovica Minoli (Queriot, Thara du Ru), Francesco Turturiello (Quinoa de Pres, Scara Mouche) e Paolo Adamo Zuvadelli (Cacenny, Piccolo S). Nuovi cavalieri spiccano anche in questo appuntamento, segno che la federazione ha intenzione di dare sempre più spazio a binomi di valore in appoggio alla squadra titolare che rappresenterà l’Italia nelle gare della Europe Division 1, dove rientra l’atteso evento di Villa Borghese a Roma.

Le nazionali che scenderanno in campo alla conquista di piazzamenti preziosi per la finale di Barcellona saranno Belgio, Danimarca, Finlandia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Norvegia, paese ospitante e Turchia, mentre Francia, Irlanda, Italia, Olanda e Svezia non avranno diritto a punti di qualificazione, in quanto non iscritte alla Europe Division 2. Attualmente è il Belgio al comando della classifica dopo la vittoria di Linz con 90 punti, seguito dalla Gran Bretagna (80) e dalla Repubblica Ceca (70).

Tra i tanti campioni in gara, che vedremo in azione non solo venerdì 12 per la Coppa delle Nazioni ma anche il Gran Premio 1.60 di domenica 14 maggio, spiccano il belgi Olivier Philippaerts e Gregory Wathelet, l’irlandese Cameron Hanley, gli olandesi Lisa Nooren e Jur Vierling, campione del mondo ed europeo a squadre. Mentre la squadra italiana sarà impegnata nello CSIO norvegese, altri azzurri saranno in campo nei CSI 2 e 1 stella di Valkenswaard in Olanda.

