L’Italia trionfa a Linz in Coppa delle Nazioni

E’ l’Italia a trionfare nella Coppa delle Nazioni dello CSIO4* di Linz che si è svolta venerdì scorso in terra austriaca. Agli ordini del capo equipe Jerry Smith sono scesi in campo il Carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (12/0) su Chalou (Prop. Equita Kft Kiss Klaudia); l’Assistente capo Fiamme Oro David Sbardella (1/0) su Triomphe Van Schuttershof (Prop. Scuderia Les Femmes); Luca Maria Moneta (0/6) su Herold N (Prop. Riders Srl) ed il 1° aviere Luca Marziani in sella a Tokyo du Soleil (Prop. LM Srl) (1/1).

Gli azzurri, decimi a scendere in campo sulle tredici squadre al via, hanno chiuso con sole 3 penalità sul tempo, lasciandosi alle spalle la formazione del Belgio guidata da Peter Weinberg che ha chiuso con 4 penalità totali grazie alle prestazioni di Pieter Devos (Espoir), Niels Bruynseels (Cas de Liberte), Jerome Guery (Grand Cru van de Rozenberg) e Gregory Wathelet (Forlap). Terza posizione, invece, per la Gran Bretagna del CT DI Lambard che ha chiuso con 14 penalità grazie alle prestazioni di Joseph Clayton (Con Max JX), Robert Whitaker (Catwalk IV), Alison Barton (Roma IV) e Robert Smith (Bavi).

E’ bene ricordare che l’appuntamento, inserito nel calendario degli eventi di FEI Nations Cup™ della seconda divisione Europa, non ha contribuito all’acquisizione di punti per l’Italia che milita invece in prima divisione. Questo non toglie ovviamente il valore di una vittoria che porta ancora più entusiasmo all’equitazione italiana, ormai da tempo alla ribalta delle classifiche mondiali (vedi anche la quarta posizione nel Gran Premio di Versailles di Alberto Zorzi, in Francia, domenica scorsa).

Tra le note positive della spedizione in Austria rientra la settima posizione di Claudio Delnevo che ha chiuso con 4 penalità in sella a Clarico il Gran Premio cat 1.60 della domenica, vinto da belga Niels Bruynseels su Cas de Liberte (0/0 in 44.02).

Proprio ieri (lunedì 8 maggio) la Federazione Italiana Sport Equestri ha comunicato i componenti della squadra italiana che prenderanno parte alla FEI Nations Cup™ presented by Longines (Europa Divisione 1) dell’85° CSIO di Roma Piazza di Siena Intesa Sanpaolo Master fratelli d’Inzeo (24/28 maggio), sotto la guida del Capo Equipe Roberto Arioldi.

A comporre il quintetto in occasione della Coppa delle Nazioni in programma venerdì 26 maggio saranno il 1° aviere scelto Emilio Bicocchi su Sassicaia Ares, Piergiorgio Bucci su Casallo Z, l’appuntato scelto Bruno Chimirri su Tower Mouche, il 1° aviere Lorenzo De Luca su Ensor de Litrange LXII e il caporal maggiore Alberto Zorzi su Fair Light Van t Heike. Riserva: 1° aviere Luca Marziani su Tokyo du Soleil. L’appuntamento capitolino sarà qualificante per gli azzurri ai fini della classifica di Divisione 1 della FEI Nations Cup™ edizione 2017, graduatoria in cui l’Italia occupa al momento la terza posizione con 70 punti.

Risultati