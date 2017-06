L’Italia vola verso San Gallo

Reduce dalla storica ed emozionante vittoria in coppa delle nazioni a Roma proprio venerdì scorso in occasione dell’85° CSIO di Roma Piazza di Siena Intesa Sanpaolo – Master fratelli d’Inzeo, l’Italia scende di nuovo in campo in una tappa di prima divisione europea per mettere in cassaforte altri punti utili ai fini della classifica del circuito.

La FEI Nations Cup infatti si trasferisce in Svizzera, a San Gallo, per la quarta tappa del tour di Coppa delle Nazioni.

A difendere il tricolore ci saranno Paolo Paini (Clodia Csg, Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio, Ten Ten) e ben quattro atleti del gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare: il 1° aviere scelto Emilio Bicocchi (Sassicaia Ares, Call Me), il 1° aviere scelto Giulia Martinengo Marquet (Courage des Feige, Fine Edition, Kiwi Kick), l’aviere scelto Lorenzo De Luca (Armitages Boy, Balou de Couer Joye, Jeunesse Van t Paradijs) e il 1° aviere Luca Marziani (Saxo des Hayettes, Tokyo du Soleil). In campo a titolo individuale anche Matilde Bianchi (Couer Blesse Z, Lejano).

Ma l’impegno del fine settimana per gli azzurri sarà doppio, perché un’altra squadra sarà in campo a Uggerhalne, in Danimarca nello CSIO3* di seconda divisione europea. Si tratta del Carabiniere Emanuele Massimiliano Bianchi (Vadetta Vh Mettenhof, Zycalin W), degli agenti della Polizia di Stato Federico Ciriesi (Calais d’Argilla Z, Calotta 32, Cassandra 285) e Luca Coata (Crandessa, Quite Beauty) del Caporale dell’Esercito Italiano Simone Coata (Cannavaro 17, Dardonge) e di Clementina Grossi (Zquasimodo R).

Nello stesso fine settimana cavalieri e amazzoni azzurre saranno impegnati anche negli appuntamenti internazionali di St. Tropez, Vittel e Béthune in Francia, Ciekocinko in Polonia, Wierden in Olanda, Wiesbaden in Germania e Opglabbeek in Belgio.

L’Italia attualmente si trova in quarta posizione nella classifica di Divisione 1 grazie ai cento punti conquistati nella tappa casalinga di Roma e sommati ai 70 ottenuti a Lummen. In testa attualmente figura la Francia, forte di tre tappe disputate di cui un primo posto e secondo posto (247.5 punti). Segue la Svezia con 197.5 punti e la Spagna con 175.

Nonostante le assenze di Alberto Zorzi e Piergiorgio Bucci, impegnati al 5 stelle di Saint Tropez (Longines Athina Onassis Horse Show), l’Italia proverà a mantenere un trand di alto livello: adesso l’entusiasmo non manca di certo.

Squadre, cavalli e cavalieri