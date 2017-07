Lo storico “Longines Royal International Horse Show” è a Hickstead questo weekend

E questa settimana il complesso di salto d’ostacoli – che festeggerà i suoi 60 anni nel 2020 – continua la sua lunga storia di competizione di alto livello con il “Longines Royal International Horse Show”, che comprende anche, venerdì, le qualifiche per il CSIO5* Coppa delle Nazioni per la prima Divisione Europea.

Difatti, il “Royal International”, che si svolgerà dal 26 al 30 luglio, ha ormai più di un secolo, e a questo titolo è una delle competizioni ippiche più rinomata al mondo (Hickstead ospitò la competizione per la prima volta nel 1922). Al giorno di oggi offre un montepremi totale di 493800€ ai cavalieri, così come 5 trofei storici, tra cui il trofeo di oro King George V per il vincitore del 1.60m Longines King George V Gold Cup Grand Prix di domenica.

Mentre un premio di 200000€ è da vincere per il Gold Cup Grand Prix, il trofeo di King George stesso non ha prezzo. Gli organizzatori raccontano “nel 1939, ultimo anno in cui fu organizzata la competizione prima della seconda guerra mondiale, il trofeo era stato vinto dal cavaliere italiano Conte Alessandro Bettoni-Cazzago. Il trofeo è rimasto sul suolo italiano durante tutta la guerra – si dice che il conte fosse così preoccupato per la sua incolumità che lo fece sotterrare nel giardino della sua villa. Fu poi ricuperato alla fine della guerra e restituito alla Gran Bretagna, e non ha più lasciato l’isola da quella data.”

Un altro momento importante della competizione sarà venerdì, con i 200000€ del FEI Nations Cup di Gran Bretagna, penultimo giro di qualifiche per la prima Divisione Europea per tutte le squadre nazionali che aspirano a partecipare alla finale della Coppa delle Nazioni a Barcellona a fine settembre. 10 paesi dovrebbero partecipare alle qualifiche del CSIO5* Coppa delle Nazioni di Hickstead. E i paesi suscettibili di vincere dei punti qualificanti per la Coppa delle Nazioni sono: la Francia, la Germania, l’Olanda, la Spagna, la Svizzera e l’Irlanda. La Spagna è attualmente l’ottava delle otto squadre qualificabili per la prima divisione ma verrà automaticamente qualificata per Barcellona in quanto paese organizzatore. La Gran Bretagna (in 2a divisione Europea), paese organizzatore di queste qualifiche, parteciperà anche All England Jumping Course, insieme al Brasile, al Messico e agli Stati Uniti.

L’italia è attualmente in testa alla qualifica della prima divisione Europea per la Coppa delle Nazioni e non parteciperà alla Coppa delle Nazioni a Hickstead.

